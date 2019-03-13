Мнение студента: «Парни-миллениалы не превратились в женщин, а переняли их хорошие качества»

Вы не поверите, но мужчина — это не только защитник, воин и добытчик, но и личность, обладающая уникальным характером и желаниями. Не все мужчины зависимы от футбола, пива и дорогих тачек — кому-то это не нужно так же, как кубики пресса и регулярный секс. Герман Клименко, студент Института журналистики и автор 34mag.net, объясняет, почему этот стереотип должен умереть.



Фото: instagram.com/jerman_sama

«Настоящих мужиков не существует»

Фраза «что ты как баба» — самое страшное ругательство для неокрепшего мальчишеского ума: если «дурака», «тупицу» и «лоха» еще можно стерпеть, то сравнение с девчонкой — ни в коем случае. В мужчине не может быть женственности: он должен быть сильным, смелым и, самое главное, настоящим. А настоящий мужчина — это гибрид Джеймса Бонда и Терминатора, готовый ради любимой женщины горы свернуть. После сворачивания гор эту самую женщину нужно перекинуть через плечо и дотащить до семейного очага: там ее надо оставить один на один с бытовухой, а самому отправиться на рыбалку, в гараж, в бар к друзьям или любое другое место, подходящее настоящему мужику.

Проблема в том, что «настоящих» мужиков не существует — это такое же мифическое существо, как Бигфут или Лохнесское чудовище: о нем ходят слухи, но на самом деле его никто не видел — у набора штампов нет тела. Зато у этого набора штампов есть имя — маскулинность.

Это такая коллекция представлений о том, какие характеристики должны быть у правильного мужчины: для кого-то это остроумие, честность и ответственность, а для кого-то, как завещал Шнуров, яйца, табак, перегар и щетина. Истинные адепты маскулинности считают, что фраза «я ж мужик» сводит на нет пошлость, грубость и агрессию, мол, это врожденные мужские качества, а с природой не поспоришь. Нельзя быть чуткими и деликатными, нужно быть сильным и напористым, стремиться к строительству дома, посадке дерева и выращиванию сына — это истинные ценности, которые пропагандирует маскулинность.



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Маскулинность — это оправдание патриархату, системе, где мужчина по умолчанию должен быть главным. Мужчина обязан добиваться успеха, излучать брутальность и избегать всего женского, в первую очередь — проявления чувств. Выразить симпатию можно с помощью свиста, лайка в Instagram или шлепка по заднице, сбросить груз эмоций — с помощью драки или выпивки. Кстати, настоящий мужчина должен уметь пить — это одновременно и традиция, и выражение респекта собратьям по прайду.

«Мир не ограничивается двумя гендерами»

Эти стереотипы передаются из поколения в поколение, и мало кто задумывается, зачем так делать. С самого детства мы несем в себе установку по поводу того, что мужчина кому-то что-то должен. Должен служить в армии, должен уметь махать кулаками, забивать гвозди, любить дорогие машины, жениться и содержать семью, должен жать руки до хруста костей и подавать пальто девушке даже в том случае, когда она его об этом не просит. Если верить пацанским пабликам, мужчина должен быть бесстрашным, рисковым и амбициозным. Но вот вопрос — зачем нам такими быть?

Пропорционально тому, как у нас, молодых, уменьшалась тяга к бессмысленным проявлениям маскулинности, разгорался интерес к эмпатии и феминности. А что со мной случится, если я буду открыто проявлять свои чувства и чутко относиться к другим? Оказывается, ничего страшного не произошло!

Парни-миллениалы не превратились в женщин, зато начали перенимать у них положительные качества и менять свое мировоззрение. При встрече с женщинами мы жмем им руки, адекватно воспринимаем феминитивы и понимаем, что наш мир не ограничивается двумя гендерами. Мы не используем слово «гей» как оскорбление, осознаем, что шутки про мам — это моветон, а дерганье за косички нужно воспринимать не как проявление симпатии, а как невежество и наглость.

Реальным признаком того, что маскулинность вышла из моды, стало появление «новых отцов» — мужчин, для которых воспитание детей не заканчивается на оплате счетов и доставке сына в спортивную секцию. Такие папы не только выстраивают эмоциональную связь со своими детьми, но и не скидывают на своих жен воспитание.

« Новые отцы » осознают, что материнство выматывает так же сильно, как работа в шахте, поэтому со спокойной душой меняют младенцу подгузник и разучивают с ребенком алфавит. Это — ответственность и понимание, которые мы также переняли у женщин.

Не протест, а образ жизни, лишенный стереотипов

В 2019-м быть мачо крайне невыгодно: разовые интрижки отнимают слишком много сил, поэтому новое поколение скорее предпочтет остаться без секса, чем в сотый раз рассказывать о себе незнакомому человеку, жаждущему шального влета в постель. Если отношения и завязываются, то они строятся на открытости и доверии: теперь парни понимают, что тот же секс — штука ответственная и нужно удовлетворить не только себя, но и партнершу.



Фото: burst.shopify.com

Естественно, не все мужчины отказались от токсичной маскулинности: одни до сих пор считают драку лучшим решением проблемы, а другим алкоголь заменяет психолога. Фишка в том, что большую часть парней учили тому, как добиваться успеха и завоевывать девушек, а не прислушиваться к чужим эмоциям и проявлять заботу. Нам до сих пор рассказывают, как должен вести себя «настоящий» мужчина, какой ширины у него должны быть штаны и какого цвета не должны быть его волосы, но мы перестаем слушать эти наставления, подтягивая узкие джинсы по пути в барбершоп. Это не протест и революция — это образ жизни, лишенный стереотипов.

«Настоящий мужчина» должен умереть для того, чтобы мужчина обычный не тащил на себе груз требований и регалий, выдуманных патриархатом. Мы перестали рубиться на мечах, стреляться на дуэлях и вывешивать простыни после первой брачной ночи. Так пора бы отказаться от маскулинности и начать жить, не распространяя вокруг себя волны объективации и мачизма.

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