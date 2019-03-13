﻿ Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?

14.03.2019 08:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы просят прекратить убийство бездомных животных, найти врача в поликлинику и пересмотреть некоторые статьи уголовного кодекса. Что еще беспокоит белорусов? Команда Petitions.by составила рейтинг самых популярных петиций последнего месяца…

НЕТ убийствам бездомных животных ко II Европейским играм

Уже совсем скоро в Беларуси пройдут II Европейские игры. Подготовка к таким мероприятиям порой может принимать весьма неожиданные формы. Например, в России при подготовке к зимней Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу массово уничтожали бездомных животных. Белорусы опасаются, что подобные жесткие меры будут приняты и в нашей стране, и просят власти не допустить этого, а заодно провести давно назревшую реформу законодательства в области защиты прав животных.

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?
Статья 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств) нуждается в корректировке !

А это – важная петиция за корректировку статьи 328 УК РБ о незаконном обороте наркотиков. Странно получается: за употребление наказания нет, но при этом законодательством не предусмотрен размер минимального хранения для собственного употребления. И если судья сочтет этот размер значительным, человек вполне может попасть в тюрьму на 15 лет. А ведь он не убийца, не насильник, даже не наркобарон. Суть предлагаемых корректировок заключается в том, что законодательство должно иметь точные нормы, не позволяющие двояко его толковать, а наказание должно быть соразмерным тяжести преступления.

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?
В детской поликлинике г.Солигорска отсутствует врач-отоларинголог

В детской поликлинике в Солигорске нет штатного врача-отоларинголога. Есть приходящий специалист, но работает он редко, и на прием с острой болью или высокой температурой не попасть. Приходится ходить к терапевту, но терапевт – это совсем не ЛОР. Как следствие – неверные диагнозы и неэффективное лечение стали нормой. Горожане просят укомплектовать штат поликлиники отоларингологами.

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?
Сохраним реку Дубровенка в городе Могилёве!

В Могилеве протекает река Дубровенка, а ее пойма – одно из самых красивых мест в городе: там и благоустроенная зона в центре, и каскад водохранилищ в районе Печерского лесопарка, и красивейший нетронутый участок реки района Карабановка. Однако уплотнение добралось и туда. Горожане просят сохранить район ландшафтно-рекреационной зоны реки для отдыха и объявить его парковой территорией.

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?
Отмена ответственности водителя за наезд на дикое животное на платных участках дорог Республики Беларусь

Дикие животные на белорусских дорогах – отнюдь не редкость, в том числе и на платных дорогах. Это говорит о том, что мер по ограждению платных скоростных магистралей явно недостаточно и водитель, управляя автомобилем, не может быть полностью уверен в отсутствии диких животных на дороге. Вместе с тем, ответственность за наезд будет лежать именно на нем. Белорусы предлагают переложить ответственность на организации, обслуживающие платные дороги, и обязать их возмещать ущерб, нанесенный как людям, так и дикой природе.

Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы просят прекратить убийство бездомных животных, найти врача в поликлинику и пересмотреть некоторые статьи уголовного кодекса. Что еще беспокоит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Boeing попросила приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика