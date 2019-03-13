Сохранение реки, поиск врача и уголовный кодекс. Что еще беспокоит белорусов?

Белорусы просят прекратить убийство бездомных животных, найти врача в поликлинику и пересмотреть некоторые статьи уголовного кодекса. Что еще беспокоит белорусов? Команда Petitions.by составила рейтинг самых популярных петиций последнего месяца…

НЕТ убийствам бездомных животных ко II Европейским играм

Уже совсем скоро в Беларуси пройдут II Европейские игры. Подготовка к таким мероприятиям порой может принимать весьма неожиданные формы. Например, в России при подготовке к зимней Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу массово уничтожали бездомных животных. Белорусы опасаются, что подобные жесткие меры будут приняты и в нашей стране, и просят власти не допустить этого, а заодно провести давно назревшую реформу законодательства в области защиты прав животных.



Статья 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств) нуждается в корректировке !

А это – важная петиция за корректировку статьи 328 УК РБ о незаконном обороте наркотиков. Странно получается: за употребление наказания нет, но при этом законодательством не предусмотрен размер минимального хранения для собственного употребления. И если судья сочтет этот размер значительным, человек вполне может попасть в тюрьму на 15 лет. А ведь он не убийца, не насильник, даже не наркобарон. Суть предлагаемых корректировок заключается в том, что законодательство должно иметь точные нормы, не позволяющие двояко его толковать, а наказание должно быть соразмерным тяжести преступления.



В детской поликлинике г.Солигорска отсутствует врач-отоларинголог

В детской поликлинике в Солигорске нет штатного врача-отоларинголога. Есть приходящий специалист, но работает он редко, и на прием с острой болью или высокой температурой не попасть. Приходится ходить к терапевту, но терапевт – это совсем не ЛОР. Как следствие – неверные диагнозы и неэффективное лечение стали нормой. Горожане просят укомплектовать штат поликлиники отоларингологами.



Сохраним реку Дубровенка в городе Могилёве!

В Могилеве протекает река Дубровенка, а ее пойма – одно из самых красивых мест в городе: там и благоустроенная зона в центре, и каскад водохранилищ в районе Печерского лесопарка, и красивейший нетронутый участок реки района Карабановка. Однако уплотнение добралось и туда. Горожане просят сохранить район ландшафтно-рекреационной зоны реки для отдыха и объявить его парковой территорией.



Отмена ответственности водителя за наезд на дикое животное на платных участках дорог Республики Беларусь

Дикие животные на белорусских дорогах – отнюдь не редкость, в том числе и на платных дорогах. Это говорит о том, что мер по ограждению платных скоростных магистралей явно недостаточно и водитель, управляя автомобилем, не может быть полностью уверен в отсутствии диких животных на дороге. Вместе с тем, ответственность за наезд будет лежать именно на нем. Белорусы предлагают переложить ответственность на организации, обслуживающие платные дороги, и обязать их возмещать ущерб, нанесенный как людям, так и дикой природе.



