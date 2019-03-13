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Что снесут, что оставят: все собственники жилья в частном секторе Минска получат конкретную информацию до конца года

14.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Неопределенность со сносом жилья в частном секторе Минска будет устранена до конца текущего года, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Фактически весь частный сектор через систему управлений капитального строительства, других заказчиков начали сносить. Мы приступили к этому процессу, но он тянется годами. Люди уже настолько устали от этого, что когда приходят на прием, то не только возмущаются, что сносим. Многие спрашивают, почему мы их не сносим?", - рассказал А.Сивак.

По его мнению, неопределенность в этом вопросе не должна тянуться годами. Поэтому, сообщил глава Мингорисполкома, до конца года люди по всему Минску будут иметь четкое представление, вкладывать ли средства в жилье в частном секторе или готовится к его сносу.

А.Сивак также отметил, что помимо Сельхозпоселка в Минске будут сохранены и некоторые другие территории, на которых ранее планировалось снести частные дома. Подробная информация появится позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Неопределенность со сносом жилья в частном секторе Минска будет устранена до конца текущего года, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в...
 
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