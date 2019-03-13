Скоро начнется велосезон: ГАИ напоминает велосипедистам о ПДД

Днем 13 марта в Минске в ДТП пострадал первый в текущем году велосипедист. Водитель, управляя автомобилем ВМW, двигаясь по ул. Аэродромной со стороны Брилевской в направлении Чкалова, совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть Аэродромной по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. Велосипедист госпитализирован, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

За прошлый год в городе Минске произошло 12 ДТП с участием велосипедистов, в которых 12 человек получили ранения.

ГАИ напоминает, что в соответствии с ПДД движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота.

Колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов. Расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров.

При наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки обозначающей ее край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фонарь белого цвета, сзади – красного. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен вести транспортное средство в руках.

За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 18.23 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, если правонарушение было совершенно в состоянии алкогольного опьянения – штраф в размере от 3 до 5 базовых величин.