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Сохранить зрение, работая за компьютером, возможно
От экранов никуда не убежать. Компьютеры, телевизоры, смартфоны, планшеты, даже в метро висят мониторы, транслирующие рекламу. Получается так, что "отдыхая" от одного экрана, мы утыкаемся в другой. Это ни хорошо, ни плохо – это просто реальность. К сожалению, при таком раскладе очень страдают наши глаза. Но не отчаивайтесь,
Основная проблема современных экранов – это
Яркость экрана и цветовая схема
Ваш экран работает на максималках? Неудивительно, что после рабочего дня так болят глаза. Зайдите в настройки и отрегулируйте яркость. Кстати, некоторые гаджеты отлично работают в режиме автоматической яркости, реагируя на малейшие изменения освещения вокруг. Откалибруйте контрастность. Проверьте, есть ли в вашем устройстве "ночной режим" (он делает все оттенки на экране теплыми). Если есть, обязательно используйте его в темное время суток.
Освещение помещения
Свет очень влияет на нашу продуктивность, настроение и, само собой, на зрение. Позаботьтесь о том, чтобы освещение вашей комнаты не было слишком ярким. Хороший помощник в этом – настольные лампы. Так же важно, чтобы ваш монитор не бликовал и не "слеп" от солнца.
Расположение экрана
Мало кто подносит телефон или планшет очень близко к глазам. А вот с положением монитора компьютера могут возникнуть проблемы. Протестируйте, правильно ли он размещен на вашем рабочем столе. Протяните руку. Если такой возможности нет и вы упираетесь в экран – все плохо. Монитор должен быть размещен на расстоянии примерно 50-75 см от вас.
Перерыв и увлажнение
Гимнастика для глаз
Нам с детства напоминают о том, что упражнения нужно делать не только для тела, но и для глаз. Уберечь от усталости, головной боли и сухости глаз поможет простая "зарядка".
Каждые 20 минут переводите взгляд с монитора на какой-нибудь предмет вдали. Смотрите на него 20 секунд. Повторите это упражнение несколько раз.
15-20 секунд часто-часто моргайте.
Не двигая головой, посмотрите максимально вверх, затем – вниз. Повторяйте 8-10 раз. Вверх-вниз.
Теперь то же самое, только вправо-влево.
Опишите глазами знак бесконечности: смотрите в правый верхний угол, потом в левый нижний, затем левый верхний и правый-нижний. Повторяйте 8-10 раз. И в обратном направлении.
Опишите глазами восьмерку. Повторите 8 раз. И в обратную сторону.
Повращайте глазами по часовой и против часовой стрелки.
Сохранить зрение возможно, а если вышло так, что оно у вас уже слабоватое, не забывайте носить очки и линзы, назначенные врачом.
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От экранов никуда не убежать. Компьютеры, телевизоры, смартфоны, планшеты, даже в метро висят мониторы, транслирующие рекламу. Получается так, что "отдыхая" от...
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