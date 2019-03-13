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Сохранить зрение, работая за компьютером, возможно

14.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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От экранов никуда не убежать. Компьютеры, телевизоры, смартфоны, планшеты, даже в метро висят мониторы, транслирующие рекламу. Получается так, что "отдыхая" от одного экрана, мы утыкаемся в другой. Это ни хорошо, ни плохо – это просто реальность. К сожалению, при таком раскладе очень страдают наши глаза. Но не отчаивайтесь, Interfax.by расскажет, как заботиться о зрении без отказа от гаджетов.

Основная проблема современных экранов – это синее свечение. Именно оно вредит зрению, а в ночное время еще и снижает производство мелатонина и смещает внутренние ритмы организма.

Яркость экрана и цветовая схема

Ваш экран работает на максималках? Неудивительно, что после рабочего дня так болят глаза. Зайдите в настройки и отрегулируйте яркость. Кстати, некоторые гаджеты отлично работают в режиме автоматической яркости, реагируя на малейшие изменения освещения вокруг. Откалибруйте контрастность. Проверьте, есть ли в вашем устройстве "ночной режим" (он делает все оттенки на экране теплыми). Если есть, обязательно используйте его в темное время суток.

Сохранить зрение, работая за компьютером, возможно
Так же спасти глаза от синего свечения помогут очки. Не обязательно они должны быть с диоптриями. Важен только цвет стекол: желтый или оранжевый.

Освещение помещения

Свет очень влияет на нашу продуктивность, настроение и, само собой, на зрение. Позаботьтесь о том, чтобы освещение вашей комнаты не было слишком ярким. Хороший помощник в этом – настольные лампы. Так же важно, чтобы ваш монитор не бликовал и не "слеп" от солнца.

Расположение экрана

Мало кто подносит телефон или планшет очень близко к глазам. А вот с положением монитора компьютера могут возникнуть проблемы. Протестируйте, правильно ли он размещен на вашем рабочем столе. Протяните руку. Если такой возможности нет и вы упираетесь в экран – все плохо. Монитор должен быть размещен на расстоянии примерно 50-75 см от вас.

Перерыв и увлажнение

Перерывы важны в любой работе. Очень важно то, каким образом вы проводите свое "свободное время". Чтобы поберечь глаза, лучше всего сходите заварите себе кофе, пройдитесь в соседний кабинет, если есть возможность выйти на улицу – вообще прекрасно, позвоните кому-нибудь. Главное – отвести взгляд от экранов. Если на долгий перерыв нет времени, просто каждые полчаса отводите взгляд от монитора, буквально на 2-3 минуты.

Сохранить зрение, работая за компьютером, возможно
Не забывайте моргать, чтобы не пересыхали глаза, и не было рези. Посоветуйтесь с окулистом и приобретите себе увлажняющие капли.

Гимнастика для глаз

Нам с детства напоминают о том, что упражнения нужно делать не только для тела, но и для глаз. Уберечь от усталости, головной боли и сухости глаз поможет простая "зарядка".

Каждые 20 минут переводите взгляд с монитора на какой-нибудь предмет вдали. Смотрите на него 20 секунд. Повторите это упражнение несколько раз.

15-20 секунд часто-часто моргайте.

Сохранить зрение, работая за компьютером, возможно
И для тех, кто может найти 5-7 минут, целый комплекс:

Не двигая головой, посмотрите максимально вверх, затем – вниз. Повторяйте 8-10 раз. Вверх-вниз.

Теперь то же самое, только вправо-влево.

Опишите глазами знак бесконечности: смотрите в правый верхний угол, потом в левый нижний, затем левый верхний и правый-нижний. Повторяйте 8-10 раз. И в обратном направлении.

Опишите глазами восьмерку. Повторите 8 раз. И в обратную сторону.

Повращайте глазами по часовой и против часовой стрелки.

Сохранить зрение возможно, а если вышло так, что оно у вас уже слабоватое, не забывайте носить очки и линзы, назначенные врачом.

 
 
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