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Городской стадион в Скиделе будет реконструирован

14.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Городской стадион в Скиделе планируется реконструировать в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.
 
В центре внимания в регионе - создание достойных возможностей для занятий физкультурой и спортом. Для жителей области доступно около 3,5 тыс. объектов - от небольших стадионов и площадок с тренажерами до крупных спортивных комплексов. Постоянно ведется работа по совершенствованию материально-технической базы.
 
"Скидель, конечно, не исключение. На 2020 год, например, запланирована реконструкция городского стадиона: здесь появится современное футбольное поле, беговые дорожки и сектора для занятий легкой атлетикой, игровые площадки и другие необходимые сооружения", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что поспособствует улучшению спортивной инфраструктуры и новый спортивный зал. Его возводят при реконструкции средней школы №1 Скиделя. Завершение работ запланировано на август 2019 года.
 
"В 2018 году в области введено в строй 10 спортивных объектов. Несколько значимых открытий запланировано и на текущий год: создаются спорткомплексы в Новогрудке и Островце. Совсем недавно в Гродно открылся специализированный зал для фехтования", - добавил Олег Андрейчик. Есть планы по реконструкции бассейнов в Мостах и Сморгони. Продолжится работа по приведению в порядок спортивных площадок в жилых районах городов, агрогородках и деревнях.
 
Сразу несколько вопросов, касающихся спортивной инфраструктуры города-спутника Гродно - Скиделя, поступили во время акции "Ваш вопрос Президенту", которую информагентство БЕЛТА провело 27-28 февраля. Накануне "Большого разговора с Президентом" читателям было предложено рассказать о волнующих их темах и проблемах.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Городской стадион в Скиделе планируется реконструировать в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского...
 
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