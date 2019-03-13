Городской стадион в Скиделе будет реконструирован

Городской стадион в Скиделе планируется реконструировать в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

В центре внимания в регионе - создание достойных возможностей для занятий физкультурой и спортом. Для жителей области доступно около 3,5 тыс. объектов - от небольших стадионов и площадок с тренажерами до крупных спортивных комплексов. Постоянно ведется работа по совершенствованию материально-технической базы.

"Скидель, конечно, не исключение. На 2020 год, например, запланирована реконструкция городского стадиона: здесь появится современное футбольное поле, беговые дорожки и сектора для занятий легкой атлетикой, игровые площадки и другие необходимые сооружения", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что поспособствует улучшению спортивной инфраструктуры и новый спортивный зал. Его возводят при реконструкции средней школы №1 Скиделя. Завершение работ запланировано на август 2019 года.

"В 2018 году в области введено в строй 10 спортивных объектов. Несколько значимых открытий запланировано и на текущий год: создаются спорткомплексы в Новогрудке и Островце. Совсем недавно в Гродно открылся специализированный зал для фехтования", - добавил Олег Андрейчик. Есть планы по реконструкции бассейнов в Мостах и Сморгони. Продолжится работа по приведению в порядок спортивных площадок в жилых районах городов, агрогородках и деревнях.