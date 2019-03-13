﻿ Ярмарка вакансий: что сегодня предлагают сельскохозяйственные предприятия?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярмарка вакансий: что сегодня предлагают сельскохозяйственные предприятия?

14.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В базе отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома есть более 500 вакансий. Около 60% нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому основной уклон в своей работе служба занятости делает на профессиональное обучение и переобучение безработных по профессиям, востребованных на рынке труда.

13 марта в Сморгони прошла ярмарки вакансий, которую ежемесечно проводит служба занятости. На очередном мероприятии присутствовали специалисты по подбору персонала из сельскохозяйственных предприятий района.

Ярмарка вакансий: что сегодня предлагают сельскохозяйственные предприятия?

Инженер по подготовке кадров Сморгонского опытного лесхоза Евгения ПАХОМОВА консультирует безработного по вопросам трудоустройства

На Сморгонском комбинате хлебопродуктов сегодня нужны машинист и помощник машиниста тепловоза, специалисты по охране труда, главный бухгалтер. На предприятии «Жодишки» ждут животноводов, трактористов-машинистов, ветеринарных врача и фельдшера. В лесхозе нужны укладчики пиломатериалов, станочник деревообрабатывающих станков (3-5 разрядов), машинисты трелевочных (лесозаготовительных) машины («Харвестер» и «Форвардер»), а также рабочие на временные и сезонные работы в питомнике. В сельскохозяйственном предприятии «Шутовичи-агро» ждут водителя бензовоза, водителей категории С, трактористов, животноводов, операторов машинного доения. «Совхоз Сморгонский» сегодня предлагает 11 вакансий: заведующие МТФ, инженер энергетик, электросварщик, трактористы, водитель автомобиля, доярки, животноводы.

Следующая ярмарка вакансий состоится 27 марта.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора. 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В базе отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома есть более 500 вакансий. Около 60% нуждаются в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что снесут, что оставят: все собственники жилья в частном секторе Минска получат конкретную информацию до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика