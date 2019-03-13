Ярмарка вакансий: что сегодня предлагают сельскохозяйственные предприятия?

В базе отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома есть более 500 вакансий. Около 60% нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому основной уклон в своей работе служба занятости делает на профессиональное обучение и переобучение безработных по профессиям, востребованных на рынке труда.

13 марта в Сморгони прошла ярмарки вакансий, которую ежемесечно проводит служба занятости. На очередном мероприятии присутствовали специалисты по подбору персонала из сельскохозяйственных предприятий района.





Инженер по подготовке кадров Сморгонского опытного лесхоза Евгения ПАХОМОВА консультирует безработного по вопросам трудоустройства

На Сморгонском комбинате хлебопродуктов сегодня нужны машинист и помощник машиниста тепловоза, специалисты по охране труда, главный бухгалтер. На предприятии «Жодишки» ждут животноводов, трактористов-машинистов, ветеринарных врача и фельдшера. В лесхозе нужны укладчики пиломатериалов, станочник деревообрабатывающих станков (3-5 разрядов), машинисты трелевочных (лесозаготовительных) машины («Харвестер» и «Форвардер»), а также рабочие на временные и сезонные работы в питомнике. В сельскохозяйственном предприятии «Шутовичи-агро» ждут водителя бензовоза, водителей категории С, трактористов, животноводов, операторов машинного доения. «Совхоз Сморгонский» сегодня предлагает 11 вакансий: заведующие МТФ, инженер энергетик, электросварщик, трактористы, водитель автомобиля, доярки, животноводы.

Следующая ярмарка вакансий состоится 27 марта.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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