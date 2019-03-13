В Заболотской школе прошла встреча с белорусской писательницей Лёлей Богданович

В пионерской дружине имени Н.С. Муравьёва ГУО « Заболотский УПК ДС-СШ» в рамках республиканского пионерского проекта «Встречи на все 100!» состоялась встреча с белорусской писательницей Лёлей Богданович.





В настоящее время Лёля Богданович является членом Союза писателей Беларуси и Минского областного клуба самодеятельных поэтов и композиторов «Живица», председатель Борисовского литературного объединения «Натхненне». Л. Богданович — открытый и весёлый человек. Белорусская писательница рассказала немного о себе, своём творчестве, читала стихи, рассказывала о сборниках, вышедших в свет.

Её первые стихи печатались в городской газете Борисова и были посвящены маме. По признанию поэтессы, взаимоотношения с мамой — одна из самых её любимых тем, потому что отношения, которые между ними сложились, были необычайно тёплыми и доверительными.

Сегодня Лёля Богданович продолжает писать о своей семье, внуке, случаях из их жизни, которые находят отражение в стихотворных строчках. Особый душевный подъём чувствует, когда пишет лирические стихи о любви и дружбе. Она сочиняет не только стихотворения, но и сказки, загадки, которые потом с удовольствием читают дети. А ещё она прекрасно поёт, и свой певческий талант продемонстрировала во время встречи.

Автор: Татьяна Петроченко