В Минск привезут грузинскую версию культового спектакля «Двенадцатая ночь»

Атмосфера европейского карнавала, английская классика, белорусский взгляд и колорит солнечной Грузии — 26 марта на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов минскому зрителю покажут ту самую «Двенадцатую ночь» , но уже в исполнении Телавского драматического театра имени Важа-Пшавела, одного из старейших театров Грузии. Рассказываем, почему стоит увидеть постановку.



Фото предоставлено организаторами

Невероятно, но факт

Перенесемся в далекий 1600-й: именно тогда, по одной из версий, Уильям Шекспир и написал «Двенадцатую ночь, или что угодно» (полное название произведения). Изначально безымянная пьеса была приурочена к празднику двенадцатой ночи — финалу рождественского карнавала. Публике даже было предложено считать ее «чем угодно», поскольку автор так и не придумал стоящего названия для своего творения. Сюжет тоже связан с праздником: в эту самую двенадцатую ночь привычный порядок вещей преднамеренно нарушался, а мужчины и женщины, господа и слуги, надев маски, менялись местами. Это был взрыв эмоций, страсти, опьянение игрой. Вот и в комедии Шекспира многое перепуталось и поменяло облик.

Сюжет и воплощение

В сказочной Иллирии живут яркие люди, они наслаждаются жизнью, веселятся, а если и испытывают огорчения, то только от неразделенной любви. Фундаментом очередного безответного случая становится разбитый вдребезги корабль. Чудом спасшаяся девушка Виола, чтобы выжить в незнакомых краях, примеряет на себя маску мальчика-слуги и идет в услужение к знатному герцогу. Естественно она в него влюбляется, но костюм пажа не позволяет признаться ей в своих чувствах. А тут еще возлюбленная герцога положила глаз на мальчишку (Виолу). Любовный треугольник — лишь начало запутанной и увлекательной истории.

А грузинский театр во главе с белорусским постановщиком Михаилом Лашицком — прекрасные рассказчики. Оригинальные декорации, своеобразные костюмы, много живой музыки (каждый из актеров играет на своем музыкальном инструменте и поет) переносят зрителя во времена площадного театра.



Фото предоставлено организаторами

Виновники торжества

Спектакль-шутка, спектакль-праздник, спектакль-карнавал: шекспировская комедия в исполнении актеров Телавского драматического театра наполнена эмоциями, весельем и музыкой. И да, грузинский язык не менее поэтичен, чем оригинал. А чтобы вы не только наслаждались игрой, но и были в курсе событий, спектакль будет сопровождаться переводом.

Отдельного внимания заслуживает творческая команда: помимо уважаемого режиссера Михаила Лашицкого (среди работ «Матухна Кураж і яе дзеці» Театра Ч, «Мещанская свадьба» Современного художественного театра, «Романтики», «Ю», «Школа шутов» Могилевского драматического театра) есть еще один мастодонт, на котором зиждется не только постановка, но и театр — художественный руководитель Паата Гулиашвили — настоящая звезда Грузии. Он известен, в том числе, и как ведущий актер прославленного Грузинского государственного академического театра имени Шоты Руставели, любимый многими автор-исполнитель, успешный теле- и радиоведущий.

Актерский состав подобран с особой тщательностью, да и нет в этом ничего удивительного: Телавский театр является одним из лучших не только в Грузии, но и во всем кавказском регионе.

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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.