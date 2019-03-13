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Маркетологи, для вас: обновление видеорекламы TUT.BY. Что изменилось?
TUT.BY в марте выпустил обновленный рекламный продукт «Видео». Самое важное изменение — это таргетинги. Теперь рекламодателям доступны широкие возможности таргетирования на TUT.BY не только для баннерных, но и для видеокампаний.
Таргетинги для видеокампаний
Таргетинги TUT.BY базируются на данных Крипты, Яндекс. Аудиторий и собственных данных портала. Это позволяет показывать рекламу только тем, на кого она рассчитана, с учетом социально-демографических характеристик пользователей, их интересов и поведения в сети.
Доступны следующие варианты таргетирования:
Видеопродукт TUT.BY
Видеореклама на TUT.BY — это кроссплатформенное (desktop + mobile) пакетное размещение сразу двух форматов:
1. In stream — формат, уже привычный рекламодателям, когда рекламное видео демонстрируется непосредственно в видеоконтенте. TUT.BY предлагает вариант размещения Pre-roll: рекламный ролик показывается перед основным видеоматериалом портала (репортажами, новостными роликами, трейлерами, развлекательным видео и т.д.).
2. Out stream — формат, который драйвит рост видеорекламы в мире, обходя ограничения In stream и позволяя максимизировать охват. TUT.BY предлагает вариант размещения InPage: рекламное видео встраивается на страницы редакционных новостей, внизу статьи. Показ рекламы начинается автоматически, когда в область видимости пользователя попадает от 50% плеера:
Welcome-условия
До 31 марта для размещения Видео на TUT.BY действуют специальные условия — скидка 40%. Чтобы узнать больше или заказать видеорекламу:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY в марте выпустил обновленный рекламный продукт «Видео». Самое важное изменение - это таргетинги. Теперь рекламодателям доступны широкие возможности...
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