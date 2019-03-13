Маркетологи, для вас: обновление видеорекламы TUT.BY. Что изменилось?

TUT.BY в марте выпустил обновленный рекламный продукт «Видео». Самое важное изменение — это таргетинги. Теперь рекламодателям доступны широкие возможности таргетирования на TUT.BY не только для баннерных, но и для видеокампаний.





Таргетинги для видеокампаний

Таргетинги TUT.BY базируются на данных Крипты, Яндекс. Аудиторий и собственных данных портала. Это позволяет показывать рекламу только тем, на кого она рассчитана, с учетом социально-демографических характеристик пользователей, их интересов и поведения в сети.

Доступны следующие варианты таргетирования:

Пол, возраст, доход и география пользователей.

19 аудиторных сегментов готовы для таргетирования по интересам:

Бизнес, Транспорт, Финансы, Недвижимость, Строительство, обустройство и ремонт, Бытовая техника, Электроника, Телеком, Семья и дети, Еда и напитки, Одежда, обувь и аксессуары, Животные, Отдых и путешествия, Красота и здоровье, Развлечения и досуг, Подарки и цветы, Образование, ЗОЖ, Спорт.

готовы для таргетирования по интересам: Бизнес, Транспорт, Финансы, Недвижимость, Строительство, обустройство и ремонт, Бытовая техника, Электроника, Телеком, Семья и дети, Еда и напитки, Одежда, обувь и аксессуары, Животные, Отдых и путешествия, Красота и здоровье, Развлечения и досуг, Подарки и цветы, Образование, ЗОЖ, Спорт. Классические варианты ремаркетинга (таргетинг на специально собранную аудиторию): на аудиторию сайта или базу данных рекламодателя. Возможно обогащение такого ремаркетинга таргетингом на look-a-like аудиторию (похожую на собранную).

(таргетинг на специально собранную аудиторию): на аудиторию сайта или базу данных рекламодателя. Возможно обогащение такого ремаркетинга таргетингом на look-a-like аудиторию (похожую на собранную). Уникальные кастомные сегменты аудитории собираются индивидуально под потребности рекламодателя: читатели конкретных редакционных новостей, тегов (например, «малый бизнес», «предприниматели») или читатели рекламных новостей бренда, размещенных на TUT.BY.

Использование инструментов ремаркетинга и look-a-like на широких возможностях портала позволяет формировать эксклюзивные сегменты пользователей для размещения рекламы.

Видеопродукт TUT.BY

Видеореклама на TUT.BY — это кроссплатформенное (desktop + mobile) пакетное размещение сразу двух форматов:

1. In stream — формат, уже привычный рекламодателям, когда рекламное видео демонстрируется непосредственно в видеоконтенте. TUT.BY предлагает вариант размещения Pre-roll: рекламный ролик показывается перед основным видеоматериалом портала (репортажами, новостными роликами, трейлерами, развлекательным видео и т.д.).

2. Out stream — формат, который драйвит рост видеорекламы в мире, обходя ограничения In stream и позволяя максимизировать охват. TUT.BY предлагает вариант размещения InPage: рекламное видео встраивается на страницы редакционных новостей, внизу статьи. Показ рекламы начинается автоматически, когда в область видимости пользователя попадает от 50% плеера:





Welcome-условия

До 31 марта для размещения Видео на TUT.BY действуют специальные условия — скидка 40%. Чтобы узнать больше или заказать видеорекламу:

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