«Могу не считать деньги». Женщины за рулем дорогих машин - о себе

Сегодня за рулем дорогого автомобиля можно увидеть не только бизнесмена, но и бизнесвумен. Вместе с сетью АЗС «Газпромнефть» мы пообщались с тремя успешными женщинами, которые разбивают остатки гендерных стереотипов о вождении. О страхе при управлении дорогой машиной, аккуратности на дорогах и любви к автомобилям читайте в нашем материале.

«Могу позволить себе не считать деньги»





Светлана Зере, основатель и руководитель «Высшей женской школы zere.by». Автомобиль — Mercedes-Benz E200.

— Этот автомобиль 2016 года брала с двумя годами пробега в России. Во сколько он обойдется, я даже не считала — машина мне просто понравилась. Тогда я была беременной, и мне очень захотелось сделать себе подарок. Это моя вторая машина. Первая — двенадцатилетняя Volvo — большая и очень надежная. И, на мой взгляд, она лучше, чем Mercedes.





Но для поездок по городу мне очень хотелось красивенький автомобиль. Поэтому и выбирала по внешнему виду: белый салон, черный кузов. В целом она комфортная, «мягкая» и хорошенькая. Я бы назвала эту машину красивой блондинкой. Это — мое «маленькое черное платье от Шанель», украшение, аксессуар. Который, кстати, не всегда справляется с проселочными дорогами: я живу за городом и уже два раза меня на ней выталкивали.

Если говорить об обслуживании, то приходится обращаться в сервис настолько редко, что я даже не знаю, во сколько машина мне обходится. Все вопросы по технической части решает муж, я не разбираюсь. Что касается стоимости услуг по уходу за автомобилем, то я просто даю сотрудникам карточку, расплачиваюсь и ухожу. Наверное, я достигла того уровня дохода, когда могу позволить себе не считать деньги.

Что касается заправок, то для меня главное, чтобы мне улыбались, были рады видеть и помочь, если необходимо. Еще важна возможность купить горячей еды, если иду по трассе. А топливо… Знаю только две цифры — 95, на них и ориентируюсь (смеется).





Со стереотипами о том, что женщина за рулем — явление непредсказуемое и опасное, не сталкивалась. Мой водительский стаж — шестнадцать лет, и могу сказать, что вожу очень хорошо. Сесть за руль всегда было моей мечтой.

Зато у меня самой есть другой стереотип, который срабатывает всегда: если на дороге кто-то что-то «утворит», то это обязательно будет человек в кепке или шапке.

Конечно, в плане узнаваемости Mercedes лучше, чем Volvo. Ты знаешь, что это — «Шанель», тебе приятно ездить в нем. Но мы очень много платим только за бренд. Например, за Volvo XC90 я заплачу в два раза меньше, чем за Mercedes GL-класса. Отдаю себе отчет, что для меня Е200 был капризом. Собственно, я к нему так и отношусь.

«Когда нашли эту машину, у мужа загорелись глаза»





Алеся Шинкевич, руководитель портала Rebenok.by. Автомобиль — Range Rover Evoque.

— Все началось с того, что муж был на Кипре и увидел там какой-то автомобиль. Тогда я ездила на Toyota RAV4 — на тот момент она была моей сбывшейся мечтой. Вернувшись, супруг мне сказал: «Я видел такую машину! Тебе бы она точно еще больше понравилась». Я предположила, что так бы и было — вкусовые пристрастия у нас схожие.

Так и не узнав марку и того, как машина выглядит, однажды я заметила ее на улице и сказала мужу: «Смотри, какая классная». На что он ответил, что это — именно та, о которой он когда-то рассказывал. Так и появилась новая мечта — приобрести Range Rover.





Изначально хотели брать машину не из салона — с одним хозяином. Мы долго ее искали. Та, на которой я езжу, — презентационная, она полностью тюнингованная и побывала на европейских выставках. Мы ее купили в тюнинговом ателье, практически новой — без пробега. Конечно, я хотела более классический вариант. И обязательно вишневого цвета с хромированными трубами. Но когда нашли эту машину, у мужа были такие горящие глаза…

Садиться за руль дорогого автомобиля было не страшно. Да и езжу больше пятнадцати лет, вожу аккуратно.





Что касается понимания механизмов, то я знаю только то, как наливается «омывайка». А так все делаю на сервисе: приезжаю, отдаю машину и сижу, жду. В этом плане я очень выгодный клиент. Но муж уже понял, что где-то меня «разводят», — теперь стал подключаться к этому вопросу.

Плановое обслуживание машины мне обходится в круглую сумму, и ведь это даже не на фирменном сервисе! Если говорить про АЗС, то мне нравится, когда есть заправщик и не приходится пачкать руки о пистолет с дизелем. Часто на заправке беру кофе, в этом плане «Газпромнефть» для меня лучше других — с точки зрения вкуса и комфорта самообслуживания.





До этой машинки у нас был общий Suzuki Baleno, потом у меня появился первый личный автомобиль — Fiat Punto. После — Renault Scenic, Peugeot 307, Toyota RAV4 и, наконец, мой обожаемый вишневый Range Rover. В ближайшее время буду ездить на этой машине: очень мне нравится.

«Ferrari не в философии моей жизни»





Лариса Пекурова, основательница женской клиники EVACLINIC. Автомобиль — Mercedes-Benz GL500.

— Машина у меня — танк. Я всегда любила и очень люблю маленькие автомобили. Один из моих фаворитов, с которым я никогда не расстанусь, — спортивная двухместная BMW с откидным верхом 1996 года. Винтажная, нестареющая, нержавеющая. Эту машину мы «разыграли» среди старших детей (всего у меня их пять, а скоро будет и шестой). Они у меня пловцы, а так как дочь первая достигла поставленных результатов, мой спортивный BMW достался ей в качестве приза.

Вот такие быстрые и юркие автомобили обожаемы мной. Но куда мне уже с таким багажом в маленькую машину (смеется)?





К тому же, все бортики по городу — это мое. Низкой посадкой передаю им привет. Когда муж купил мне этот Mercedes семь лет назад, то на мой вопрос: «За что?» ответил просто: «Теперь ты королева бордюров».

С таким автомобилем я не знаю, что такое снег и гололед. Он очень удобный и безопасный, в него мы помещаемся всей моей большой семьей. Кроме этого, я использую машину еще и для работы: с коллегами-врачами большими компаниями ездим на конгрессы и конференции. Так что она решает вопросы еще одной моей семьи — рабочей.





Сколько она стоила, искренне затрудняюсь ответить. Но могу сказать, что брали ее в России практически новой.

Что касается стереотипов о женщине-водителе, я с ними не сталкивалась. Но слышала, что девушки рассказывают истории на эту тему. Мой стаж — двадцать лет, и я вожу хорошо.

Вообще, считаю, что обобщения — лишнее. Прекрасные водители есть как среди мужчин, так и среди женщин. А что касается меня, посади за любую коробку передач, за руль седана или «буса» — водить буду всё.

Кстати, автоматическую трансмиссию считаю очень полезной — с ней не задумываешься о многих вещах. Еще обожаю в своем автомобиле экраны в подголовниках. Это настоящая радость для детей, особенно при длительных путешествиях и переездах.





Хочу добавить, что всегда ощущается, когда любая — дорогая или не очень — машина начинает ломаться. А с этой мы проходим только «чек-ап» и плановое ТО — немцы делают надежные автомобили. Самостоятельным ремонтом я не занимаюсь. Таким машинам нужны только специалисты, которые проведут компьютерную диагностику. Моя забота — это вовремя залить бензин — я выбираю 95-й. Кстати, на заправках важна чистая хорошая уборная, магазин, пусть небольшой, но уютный, с приветливыми людьми.

Самым первым у меня стал ярко-желтый «вырви глаз» Volkswagen Golf. Старый-старый. Потом я месяц ездила на Toyota Yaris, которую мы с мужем купили за 6 тысяч долларов — на то время это было абсолютно вне нашего бюджета. После — та самая BMW, которой на смену пришел BMW X5 и, наконец, этот Mercedes GL-класса, мой незаменимый друг и помощник.





Если говорить о планах на будущее, то на Ferrari я бы ездить не хотела. Даже несмотря на то, что уважаю итальянцев за вкус. Просто это не в моей философии жизни.

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Сеть АЗС «Газпромнефть» в Беларуси насчитывает 47 станций. Для автолюбителей действует программа лояльности «Разам з намi» , которая позволяет получать, накапливать баллы и тратить их на любые товары и услуги на АЗС сети по всей республике.