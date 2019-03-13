Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы

МВД инициировало обновление законодательства для проведения аукционов по продаже дешевых квартир от столичных управлений капитального строительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника ГУБЭП МВД Валерия Балабуева.

Представитель ведомства напомнил о череде публикаций в СМИ об ажиотажном спросе на квартиры, которые реализовывались в Минске.