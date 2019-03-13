ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы

14.03.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы
Фото из открытых источников

МВД инициировало обновление законодательства для проведения аукционов по продаже дешевых квартир от столичных управлений капитального строительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника ГУБЭП МВД Валерия Балабуева. 

Представитель ведомства напомнил о череде публикаций в СМИ об ажиотажном спросе на квартиры, которые реализовывались в Минске

«С целью минимизации подобных фактов мы проинформировали об этом премьер-министра с предложением внести изменение в законодательство, которое бы регламентировало продажу подобных квартир исключительно на аукционе. В настоящее время Министерством архитектуры и строительства разрабатывается проект соответствующего нормативного акта». 

Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы
Надо ли подавать налоговую декларацию, если в 2018 году продал квартиру?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Как избежать кражи велосипеда?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика