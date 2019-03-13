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Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы
14.03.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты
МВД инициировало обновление законодательства для проведения аукционов по продаже дешевых квартир от столичных управлений капитального строительства, сообщает
Представитель ведомства напомнил о череде публикаций в СМИ об ажиотажном спросе на квартиры, которые реализовывались в Минске.
«С целью минимизации подобных фактов мы проинформировали об этом премьер-министра с предложением внести изменение в законодательство, которое бы регламентировало продажу подобных квартир исключительно на аукционе. В настоящее время Министерством архитектуры и строительства разрабатывается проект соответствующего нормативного акта».
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С соответствующим предложением выступили в МВД.
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