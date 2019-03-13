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ЦСКА и СКА с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина
Фавориты Западной конференции чемпионата КХЛ 13 марта с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина.
Победитель регулярного сезона московский ЦСКА в первом матче серии уверенно взял верх над московским «Динамо», которым руководит бывший тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов.
ЦСКА — «Динамо» Москва — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Шайбы: 1:0 — Капризов (Робинсон, Блажиевский, 3.11), 2:0 — Григоренко (18.24), 2:1 — Чайковски (Закриссон, Индрашис, 21.15), 3:1 — Вей (Окулов, Нестеров, 29.58, в большинстве), 4:1 — Нестеров (Окулов, Шалунов, 41.42). Броски: 32−15 (14−4, 10−8, 8−3). Силовые приемы: 10−17 (5−5, 2−8, 3−4). Штраф: 2−8.
СКА из Санкт-Петербурга на старте полуфинальной серии Западной конференции одолел дома гостей из Ярославля.
СКА — «Локомотив» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Шайба: 1:0 — Рундблад (Якупов, Коскиранта, 46.16, в большинстве). Броски: 27−23 (8−6, 7−11, 12−6). Силовые приемы: 24−20 (6−7, 12−5, 6−8). Штраф: 4−10.
Ход серий (до 4 побед):
ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 1:0 (4:1).
СКА (2) — «Локомотив» (3) — 1:0 (1:0).
Вторые матчи серий пройдут 15 марта в Москве и Санкт-Петербурге.
2-й раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции стартует 14 марта матчами в Екатеринбурге и Астане.
«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6).
«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4).
Отметим противостояние нынешней и прошлогодней команд белорусского специалиста Андрея Скабелки — «Барыса» и «Авангарда».
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Фавориты Западной конференции чемпионата КХЛ 13 марта с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина.
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