ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦСКА и СКА с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина

14.03.2019 09:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фавориты Западной конференции чемпионата КХЛ 13 марта с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина.


Фото: khl.ru

Победитель регулярного сезона московский ЦСКА в первом матче серии уверенно взял верх над московским «Динамо», которым руководит бывший тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов.

ЦСКА — «Динамо» Москва — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Капризов (Робинсон, Блажиевский, 3.11), 2:0 — Григоренко (18.24), 2:1 — Чайковски (Закриссон, Индрашис, 21.15), 3:1 — Вей (Окулов, Нестеров, 29.58, в большинстве), 4:1 — Нестеров (Окулов, Шалунов, 41.42). Броски: 32−15 (14−4, 10−8, 8−3). Силовые приемы: 10−17 (5−5, 2−8, 3−4). Штраф: 2−8.

СКА из Санкт-Петербурга на старте полуфинальной серии Западной конференции одолел дома гостей из Ярославля.

СКА — «Локомотив» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Шайба: 1:0 — Рундблад (Якупов, Коскиранта, 46.16, в большинстве). Броски: 27−23 (8−6, 7−11, 12−6). Силовые приемы: 24−20 (6−7, 12−5, 6−8). Штраф: 4−10.

Ход серий (до 4 побед):

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 1:0 (4:1).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 1:0 (1:0).

Вторые матчи серий пройдут 15 марта в Москве и Санкт-Петербурге.

2-й раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции стартует 14 марта матчами в Екатеринбурге и Астане.

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4).

Отметим противостояние нынешней и прошлогодней команд белорусского специалиста Андрея Скабелки — «Барыса» и «Авангарда».

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фавориты Западной конференции чемпионата КХЛ 13 марта с побед стартовали во 2-м раунде Кубка Гагарина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешевые квартиры от минских УКСов могут начать продавать через аукционы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика