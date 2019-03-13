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«Середина 90-х» уже в прокате! Вот еще 8 фильмов о подростках (для тех, кто не хочет в кино)
Когда вам 14, кажется, весь мир настроен против. И пока мы не успели превратиться в скучных взрослых, жить рядом с ними жесть как трудно. Специально к
«Леди Берд» / Lady Bird
Сирша Ронан в образе Кристины МакФерсон ярко ворвалась на экраны кинотеатров три года назад и сразу попала в сердечко вообще всем — и подросткам, и взрослым (которые, видимо, узнали себя в таком же возрасте). Предупреждаем любителей подумать: это не самый глубокий и философский фильм. Но он совершенно ничего от этого не теряет. Хотя бы потому, что картина с завидной документальностью фиксирует острые моменты переходного возраста: желание выделиться (хотя бы прической и новым «именем»), напиться (и потом страдать от рвоты) и сбежать из дома (а потом понять, что, кажется, по нему скучаешь). Короче, однозначный must see.
«Дневник девочки-подростка» / Тhe diary of a teenage girl
Сюжет у этого кино, мягко говоря, «недетский»: девочка-подросток не может обуздать просыпающуюся сексуальность, которая в итоге выливается на маминого бойфренда. Наверное, если бы дело происходило в реальности, мужчина бы поставил девочку на место, но сценарий подразумевает иной вариант событий. Добро пожаловать в виртуальный мир, где вы можете увидеть, а что если сбудутся девичьи, «а что если…». Вот такой каламбур. Если не готовы увидеть в красках, что такое оральный секс (да и всякий другой тоже) и бэд трипы, можете прочитать текстовый вариант истории: фильм снят на основе книги.
«Американская милашка» / American Honey
Как минимум этот фильм нужно глянуть, потому что там снимается Шайя ЛаБаф — ага, тот самый парень, который «джаст ду ит» и еще
«Дикая жизнь» / Wildlife
Если вы прочитали текст на сером фоне, то наверняка подумали: ну так при чем здесь вообще подростки. А притом, что хоть главным в фильме стал конфликт между супружеской парой, страдать от него будет и сын Джо. Парню 14, и он вместо того чтобы тратить время на учебу и тусовки с друзьями, вынужден разгребать проблемы отношений своих родителей. Знакомо? Ну, в стране, где
«Лунный свет» / Moonlight
Фильм, который взял главный «Оскар» в 2017-м. Может, и ваш личный тоже возьмет: перед вами крайне трогательная история про поиск себя. Главный герой — Широн. Это весьма застенчивый парень, для которого образ школьного альфача, напичканного тестостероном, чужд, как никому другому. Казалось бы, ну и что? Да вот, например: добавьте в сюжет маму-наркоманку, для которой, скорее, сам Широн становится родителем, и школьную банду, постоянно отравляющую жизнь. Пожалуйста — море проблем. Кстати, сцена у воды как раз и станет определяющей в судьбе Широна. Срочно смотрите, это действительно классный фильм.
«Микроб и бензин» / Microbe et gasoil
Если вы ждали милоты в этой подборке, вот она. Двое мальчишек (совершенно непохожих между собой) отправляются подальше от дома. В итоге лента превращается в эдакое «дорожное откровение»: что ж еще делать в пути, как не болтать о всяком? Даже если вы уже далеко не в школьном возрасте, все равно почерпнете для себя пару новых мыслей, уверяем. Еще не захотелось посмотреть? Ок, тогда добавим: в касте задействована Одри Тоту, а режиссером и сценаристом выступает Мишель Гондри — этот дяденька снял уже, кажется, легендарное «Вечное сияние чистого разума».
«Очень темные времена» / Super dark times
Название не обманывает вас: да, это действительно достаточно мрачный и меланхоличный фильм о страхе и одиночестве, насилии и смерти. Так что если у вас весна и хорошее настроение, пожалуй, лучше отложите кино до осени. Но если вы намерены как следует разобраться в том, почему порой дружба рушится и как губительны человеческие пороки на примере судеб парней Зака и Джоша, вы нашли идеальный фильм. Любителям Кинга тоже зайдет.
«Принц» / Рrins
Если бы вдруг клипов не существовало, они бы появились после этого фильма. Гляньте трейлер — режиссер мастерски рассказывает вполне обычную историю подростка необычным методом. Речь в картине пойдет о парне из Марокко, который далек (не географически, конечно) от самой крутой тусовки района, но очень хотел бы приблизиться к ней. Тем более девушка, которая его «цепанула», тащится по главарю этой банды. Вроде такая банальщина, но, честное слово, здесь это подано совершенно с иного ракурса. Если вы считаете себя крутым пацаном и чуть ли не современным гангстером, посмотрите «Принца». Возможно, режиссер сумеет вас удивить.
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