Хлебный запах Кипра. «Неизменное качество продукта – вот главная суть»

Сегодня Кипр у всех на слуху, несмотря на относительно небольшую численность населения (около 1 млн человек) и непродолжительную историю политической и экономической самостоятельности. Кипр поражает пронзительными судьбами своих героев, открытыми, ясными глазами своих жителей. Усердие и спокойное упрямство характерны для всех: от продавцов в маленьких сельских магазинчиках до успешных хозяев крупных предприятий. Равно как и трудолюбие, и самые смелые попытки найти свой путь в предпринимательстве, чтобы прокормить большую семью, детей, родителей и всех родственников.

Глядя в глаза местных жителей почтенного возраста, вы словно окунаетесь в озеро любви, веры, спокойного достоинства, присущих потомственным островитянам. Здесь каждый верит, что Господь посылает человеку судьбу и испытания, а дело человека – усердно работать, вкладывая в это всю душу. Остров буквально держится на своей истории и неизменном уважении к людям старшего поколения.





Основатель крупной хлебопекарной компании «Зорпас» Андреас Зорпас: «Неизменное качество продукта – вот главная суть» Фото: Компания «Зорпас»

Один из самых ярких и известных примеров успешной настойчивости – основатель крупной хлебопекарной компании «Зорпас» Андреас Зорпас. Этот человек – легенда Кипра, и его имя известно даже далеко за пределами острова.

Андреас считает, что пребывает уже в почтенном возрасте, может не руководить, заслужил отдых. Дела по управлению бизнесом он передал своим детям, но не перестает периодически наведываться на постоянно растущее предприятие в Ларнаке, где все 500 сотрудников воспринимают его как любимого родного дедушку.

Полностью облачившись в специальную одежду и обувь, минуя ряд гигиенических кордонов, мы проходим на линию производства, чтобы увидеть весь цикл выпечки многочисленных видов хлебобулочных изделий. Стоит Андреасу здесь появиться, как многочисленные работницы расцветают улыбками, приветствуют, обступают его, обнимают и целуют. Когда-то он не только создал это предприятие, но и дал возможность сотням людей работать и получать вознаграждение. В цехах играет музыка, сотрудники в безупречной форме, каждый занят и максимально вовлечён в свои обязанности. Много разных цехов. Белый цвет муки преобладает во всем, включая обстановку, униформу, стиль. Кафе для персонала переполнено. Салаты из свежих овощей и выпечка бесплатны. Все работает как часовой механизм…

- Мотивация персонала? – переспрашивает Андреас. - Да, конечно, она у нас есть. Но в основе – традиция и давние корпоративные ценности. Неизменное качество продукта – вот главная суть. Много различных специалистов, много иностранцев. Но здесь мы все киприоты, мы - семья. Мы сохраняем качество.

К нам подходит молодой шеф-повар, начинает рассказывать о нюансах вкуса разных видов выпечки. Оказывается, это родной внук Андреаса. Он фанат вкуса, его глаза горят, когда он начинает описывать свой путь поиска нового востребованного рецепта хлеба или сладостей. На качественные продукты есть своя особая мода, свои тренды. Но в первую очередь нужно сохранить традиционные рецепты. А перед тем как новый продукт попадет на полки многочисленных магазинов компании, группа технологов обстоятельно «колдует» над решениями и пропорциями. Потом свой вердикт выносит независимая фокус-группа из 15 человек. Не менее 11 из них должны сказать: «Да, это вкусно, это здорово!» Если этого не произойдет, команда начнет работу заново.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Так современное крупное предприятие работает сейчас. Но вначале все было по-другому. Андреас Зорпас был одним из 9 детей в большой семье. В 1960 г. Кипр получил независимость, а затем случилась война, за которой последовал раздел страны. Разруха и хаос. Андреасу было нужно прокормить себя, братьев и сестер, поэтому в 1975 году, после окончания 9-го класса, он занялся фермерством и торговлей строительными материалами одновременно. Как тысячи его сверстников, он брался за любую возможную работу. Однажды отправился продавать молоко и взял с собой на пробу несколько буханок хлеба, которые испекла его мама. Она пекла хлеб так же, как и ее мама, бабушка и прабабушка – это был традиционный семейный рецепт. И, когда Андреас приехал в следующий раз, ему сказали: «Слушай, это хороший хлеб, привози его вместе с молоком». Постепенно он стал продавать все больше и больше домашнего хлеба. А потом, когда однажды продал 200 буханок, оказалось, что нужна новая печь, а также небольшая пекарня, а не магазин стройматериалов. Так и завертелось.

СЕКРЕТ УСПЕШНОГО РЕЦЕПТА

Теперь мы с Андреасом разговариваем уже в кабинете молодого директора предприятия. Новый руководитель – сын Андреаса, сейчас он в командировке в Лондоне, и маленький уютный кабинет в нашем распоряжении. На стенах – иконы. На полках – призовые кубки, дипломы, фотографии детей и внуков.

- Андреас, как вы думаете, почему все получилось? Почему вам удалось вырасти из небольшого предпринимателя в одного из самых успешных и крупных бизнесменов страны?

- Мой совет всем, кто начинает своё дело, - всем сердцем верить в себя, до конца верить в свое дело. Я верил в традиционные рецепты, хотел их сохранить. На первых порах все вкладывал в развитие дела. Все время, все деньги. А секрет успеха всегда только один – много думать и много работать.

- А сейчас вы участвуете в делах предприятия? Вам удалось перестать всё контролировать и при этом не волноваться за достигнутые вершины, за будущее?

- Иногда дети по-прежнему советуются со мной. Бывает, даже удивляются: «Папа, ну почему, получив европейское образование, окончив учебу в Англии, обладая современными знаниями, мы такое «крутое» решение не нашли сами?» И я им объясняю: все, что у меня было, - я сам, мой мозг, я привык рассчитывать только на себя, работать и думать. Вот поэтому я могу придумать что-то оригинальное, но воплощать это в жизнь теперь буду только вместе с ними. И мы смеёмся с детьми!

У Андреаса четверо взрослых детей: трое сыновей и младшая дочь. 10 внуков, правнуки. Говоря о дочке, Андреас достаёт из бумажника две ее фотографии, школьную и современную. Показывает. «Папина радость» сейчас возглавляет отдельное направление в бизнесе – кейтеринг (выездные кафе, сервис питания).

- Развить и передать семейный бизнес обычно непросто, зачастую новое поколение смотрит на традиционные предприятия иначе. Как получилось, что дети остались в бизнесе?

- Дети все время были рядом со мной – они возле печи выросли. Запах хлеба. До уроков – печь, после уроков – магазин с хлебом. Полюбили работу (смеётся).

- А как удалось распределить обязанности между ними?

- Я давно заметил, что есть напряжение, проще говоря, разный взгляд. Я пытался всех вместе собирать, общаться. Но потом начал встречаться с каждым по отдельности: выслушивать, уделять внимание. Я счастлив, что сохранил большую семью. Сейчас это моя самая большая радость. Это в основе всего. Вообще семья – это главное для каждого человека, я сейчас это хорошо понимаю. И вы знаете что? Представьте: есть дерево, на котором все ветки растут по-своему. И если вы начнёте обрезать эти ветки, если вам не нравится, как они растут, то в итоге вы рискуете остаться с пеньком вместо дерева. Я научился с каждым ладить, и теперь у нас большое, ветвистое и крепкое дерево.

КОРПОРАЦИЯ – КАК СЕМЬЯ

Сейчас у компании «Зорпас», помимо крупного производственного комплекса на Кипре, 63 собственных магазина. Хлебопродукты и выпечка в них самые разные, они традиционно любимы потребителями и продаются по всему миру – от США до Австралии.

- Мы же теперь целая международная корпорация, - с улыбкой говорит Андреас. - Много направлений. С нами работают больше 2000 человек, если считать все магазины, кафе, офис. Все время пробуем новое. Иначе никак. Вот буквально на днях открыли новый ресторан в Никосии. Там не только хлеб, выпечка и кулинария, не думайте… Сейчас мы постоянно расширяемся, надеюсь, в скором будущем будем присутствовать и вашей уважаемой стране.

- Вы по-прежнему храните верность только традиционным рецептам выпечки?

- Традиция в основе всего. Мы, конечно, хотим максимально сохранить традиционную выпечку, даже при нынешних огромных объемах производства. Используем, например, только полезную цельнозерновую муку. У нас много разной выпечки, есть хлеб и с оливками, и с фетой… Но и, к примеру, багет печем. У разных людей в разных странах и пристрастия различаются. В вашей стране будем внимательны к вашим традициям и вкусам. Люди должны иметь выбор хлеба, должны пробовать. Но в основе у нас - это, конечно, наши кипрские рецепты.

На фабрике большое впечатление произвел на нас кондитерский отдел. В отдел производства тортов нас не пустили – строгие санитарные нормы. Красивые пирожные уже заморожены. В таком виде их готовят к отправке в торговую сеть и к партнерам. Местный климат требует наиболее безопасных решений. Поставка замороженных традиционных сладостей удобна при сотрудничестве со многими странами. Ведь продукцию «Зорпас» получают магазины и кафе по всему миру. Оказалось, любопытно наблюдать за полным циклом создания замороженной сосиски в тесте. Вот она ещё в виде ингредиентов, вот уже готово тесто, люди и машины сфабриковали одинаковые булочки, а вот продукция моментально заморожена и, постукивая, падает в пакеты, запаковывается и движется к погрузке в автомобили…

В кондитерском цехе мы можем посмотреть, как выпекаются многочисленные пироги с начинками и печенье. Тут тоже установлен мини-конвейер, но все делается вручную. Испечённое печенье подравнивают, намазывают джемом, после чего половинки склеивают и окунают в подходящую посыпку. Каждая операция бережно выполняется очередной парой ловких рук - плечом к плечу стоят повара, напоминающие сказочных эльфов за колдовством. В итоге одна печенюшка готова, и выглядит она уникальным бриллиантом среди тысяч своих близнецов.

- Андреас, а сами-то вы любите сладкое? Лакомитесь собственной продукцией?

- Уже редко, надо немножко сбавить обороты, - Андреас хлопает себя по животу. - Хлеб ем всегда, ведь он у нас всё по тому же маминому рецепту. А еще мы поддержали создание большого исследовательского института по изучению проблем пищевого поведения. Очень важная, знаете ли, тема. Сейчас сотрудничаем с ним, постоянно помогаем.

Тортики, пирожные, мороженое изумительны и на вид, и на вкус. И очень популярны! Киприоты покупают много замороженных продуктов. Это удобно в жарком климате: разморозил за час – и получил готовый десерт.

- Андреас, вы часто наведываетесь на фабрику?

- Бывает, но в основном я занят на ферме в моей родной деревне, где все и начиналось. Вернулся к делу юности. Цыплята, коровы, кролики, овечки. Правда, сейчас занимаюсь этим для семьи и для души.

ГОВОРИТЬ СЕРДЦЕМ

Ближе к вечеру мы приезжаем на малую родину Андреаса, чтобы сфотографировать старую, уже ставшую местной достопримечательностью большую круглую печь. В свое время она стала первой инвестицией Андреаса. Печь построена в просторном сарае, плетеная бамбуковая крыша которого сохраняла прохладу в жаркое время. Рядом деревянные формы для выпечки, большая тестомешалка, различные диковинные приспособления - свидетели первых шагов «масштабирования» бизнеса. Родная деревня Андреаса – это практически маленький городок, со светофорами, магазинами, кафе... Традиционные одно- и двухэтажные белые дома с красными черепичными крышами. Среди них - и дом его дочери. Отсюда она каждое утро ездит в Никосию (60 км) на работу. «Так лучше всего, - объясняет она. - Здесь воздух, простор». Дом Андреаса тоже неподалеку. Есть, правда, ещё один – в Никосии. Там Андреас встречается с друзьями, среди которых много известных киприотов, политиков, успешных создателей самых различных предприятий. Мы говорим о непростой истории острова и его развитии, о политике и проблемах Северного и Южного Кипра.

- Люди никогда не хотят воевать. Простые люди – и турки, и греки – всегда дружно жили и живут сейчас. Будем договариваться, - улыбчивое лицо Андреаса меняется, он внутренне собран, неожиданно строг. - Что касается политики в стране, то я за свободное экономическое развитие и против того, чтобы люди ленились. Многие в мире считают, что им все должны и просят: «Дай». Но тот, кто может, должен работать и зарабатывать для себя и семьи. А тем, кому необходима помощь, обязательно нужно помогать. Вот и вся политика. Мы всегда так жили.

Андреас показывает свою рабочую лошадку – небольшой скромный грузовичок. На нем удобно возить урожай с фермы и корм для цыплят. Мы прогуливаемся по деревне. Ныряем в узкие улочки. Заходим в маленькую таверну. Кажется, что запах хлеба здесь везде. А потом Андреас неожиданно говорит: «Самое главное – жить сердцем. Говорить от сердца. Общаться от сердца. И делать то, во что веришь. Тогда все получится».

Олег Метелица