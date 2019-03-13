NYT: власти США проверяют соглашения Facebook о предоставлении доступа к данным пользователей

Федеральные власти США начали проверку договоренностей, согласно которым компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предоставляла информацию ряду своих партнеров. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, пишет ТАСС.



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Как отмечает издание, жюри присяжных в Нью-Йорке признало целесообразным направить требование о предоставлении сведений на этот счет в две компании, которые имели доступ к «личным данным сотней миллионов пользователей» соцсети Facebook. В публикации поясняется, что данные компании, название которых не уточняется, являются «известными производителями смартфонов и других устройств».

Газета констатирует, что федеральные власти США проводят в связи с указанными договоренностями расследование по подозрению в уголовных преступлениях. «Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим проверкам», — приводит издание слова представителя Facebook. Он уточнил, что компания предоставила властям информацию и готова это делать в дальнейшем.

В декабре 2018 года The New York Times сообщила, что примерно 150 компаний в течение многих лет имели доступ к данным пользователей Facebook, в том числе личным. В публикации говорилось, что, в частности, сотрудники соцсети открыли разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ ко всем именам лиц, значащимся в списках друзей пользователей без согласия со стороны последних. Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг позже заявил, что приведенные в публикации утверждения не соответствуют действительности.