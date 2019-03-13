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Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

14.03.2019 09:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Певицу Юлию Началову перевели из реанимации
ТАСС


Российская певица Юлия Началова переведена из отделения интенсивной терапии, передает телеканал "МИР 24".

Певицу Юлию Началову перевели из реанимации Чем болеет певица Юлия Началова?

Накануне в СМИ появилась информация о срочной госпитализации артистки. Известно, что несколько лет назад у девушки была диагностирована подагра.

Российской певице и телеведущей Юлии Началовой 38 лет. Певица известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик".

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь Юлии Началовой накануне днем 13 марта рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА, О КОТОРОЙ ПИШУТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СМИ - ЭТО СОСТОЯНИЕ В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК СПИТ. В НЕГО ВВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ОРГАНИЗМУ ОТДОХНУТЬ. И ХВАТИТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ФАКТЫ ССЫЛАЯСЬ НА БЛИЗКИХ АРТИСТКИ. НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ КОМЕ НИКТО ИЗ НАС НЕ ГОВОРИЛ. КРОМЕ ТОГО, УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЯКИЕ СЛУХИ . МЫ НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ НЕ СТАВИМ. МЫ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕМ. Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ, ДОБРЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС НЕ ЗАДАВАТЬ СЕЙЧАС ВОПРОСЫ О ТОМ В КАКОЙ ОНА БОЛЬНИЦЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТОГО СКАЗАТЬ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ. И ЕЩЕ- я ИСКРЕННЕ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями УЙТИ С МОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ И ПОНЯТЬ, что мои посты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ , что мы сейчас не можем дать информацию на ЮЛИНОЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ. МНЕ НЕПРИЯТНЫ ТАКОГО РОДА ПОДПИСЧИКИ. Спасибо за понимание. #юлияначалова

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", - написала Исаева.

Ранее представитель Юлии Началовой опровергала информацию о госпитализации певицы, сообщив ТАСС, что певица находится в Италии.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь Юлии Началовой накануне днем 13 марта рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы.
 
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