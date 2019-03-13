Певицу Юлию Началову перевели из реанимации



Российская певица Юлия Началова переведена из отделения интенсивной терапии, передает телеканал "МИР 24".

Накануне в СМИ появилась информация о срочной госпитализации артистки. Известно, что несколько лет назад у девушки была диагностирована подагра.

Российской певице и телеведущей Юлии Началовой 38 лет. Певица известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик".

Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь Юлии Началовой накануне днем 13 марта рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.

"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", - написала Исаева.

Ранее представитель Юлии Началовой опровергала информацию о госпитализации певицы, сообщив ТАСС, что певица находится в Италии.