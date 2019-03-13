Певицу Юлию Началову перевели из реанимации

Российская певица Юлия Началова переведена из отделения интенсивной терапии, передает телеканал "МИР 24".
Накануне в СМИ появилась информация о срочной госпитализации артистки. Известно, что несколько лет назад у девушки была диагностирована подагра.
Российской певице и телеведущей Юлии Началовой 38 лет. Певица известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик".
Как сообщил ТАСС, пресс-секретарь Юлии Началовой накануне днем 13 марта рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы. Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.
ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВЕННАЯ КОМА, О КОТОРОЙ ПИШУТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СМИ - ЭТО СОСТОЯНИЕ В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК СПИТ. В НЕГО ВВОДЯТ СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ДАТЬ ОРГАНИЗМУ ОТДОХНУТЬ. И ХВАТИТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ФАКТЫ ССЫЛАЯСЬ НА БЛИЗКИХ АРТИСТКИ. НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ КОМЕ НИКТО ИЗ НАС НЕ ГОВОРИЛ. КРОМЕ ТОГО, УДИВИТЕЛЬНО КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ВСЯКИЕ СЛУХИ . МЫ НИКАКИХ ДИАГНОЗОВ НЕ СТАВИМ. МЫ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕМ. Спешу ответить на вопросы и сообщить всем, кто так настаивает на подробностях следующие новости: Как мы уже говорили Юля действительно находится в больнице. Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Мы очень переживаем за нее. И хотим , чтобы все это поскорее и хорошо закончилось. Ставить какие-то диагнозы я не умею и не буду. Об этом мы сообщим всем страждущим после получения официальной информации от квалифицированных докторов. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением. Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним- помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать. Мы тоже, как и все вы, очень ее любим. И желаем ей скорейшего выздоровления. ЛЮДИ, НАСТОЯЩИЕ, ДОБРЫЕ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАС НЕ ЗАДАВАТЬ СЕЙЧАС ВОПРОСЫ О ТОМ В КАКОЙ ОНА БОЛЬНИЦЕ. МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТОГО СКАЗАТЬ ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ. И ЕЩЕ- я ИСКРЕННЕ ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ, которые клеймят меня здесь разными личными мнениями УЙТИ С МОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ И ПОНЯТЬ, что мои посты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОТОМУ , что мы сейчас не можем дать информацию на ЮЛИНОЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ. МНЕ НЕПРИЯТНЫ ТАКОГО РОДА ПОДПИСЧИКИ. Спасибо за понимание. #юлияначалова
"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое. Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", - написала Исаева.
Ранее представитель Юлии Началовой опровергала информацию о госпитализации певицы, сообщив ТАСС, что певица находится в Италии.
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