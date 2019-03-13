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Как избежать кражи велосипеда?

14.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  С целью профилактики краж велосипедов граждан, Пинского ГОВД рекомендует владельцам велосипедов:

  1. Сохранять документы о покупке велосипеда.

  2. Переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед, для установления, в случае необходимости, его принадлежности.

  3. Не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нём.

  4. Не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц.

  5. Не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.

  6. Оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальным блокирующим устройством.

  7. При наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора.

  8. Осуществить, по возможности, маркировку велосипеда в специализированных организациях.

  9. Не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов.

  10. Имеющийся велосипед зарегистрировать в Пинском ГОВД, позвонив по номеру «102», сообщив марку велосипеда, цвет рамы, номер рамы, Ф.И.О. и адрес места жительства, свои контактные телефоны.

  Мы надеемся, что взрослые объяснят своим детям элементарные меры по сохранности их небольшого имущества, а также соблюдения правил дорожного движения.

  Если же вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от действий злоумышленников немедленно сообщите об этом в милицию (102).

  Отдел пофилактики Пинского ГОВД


 
 
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  С целью профилактики краж велосипедов граждан, Пинского ГОВД рекомендует владельцам велосипедов:   1. Сохранять документы о покупке велосипеда. ...
 
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