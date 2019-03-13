Как избежать кражи велосипеда?

С целью профилактики краж велосипедов граждан, Пинского ГОВД рекомендует владельцам велосипедов:

1. Сохранять документы о покупке велосипеда.

2. Переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед, для установления, в случае необходимости, его принадлежности.

3. Не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нём.

4. Не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц.

5. Не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.

6. Оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальным блокирующим устройством.

7. При наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора.

8. Осуществить, по возможности, маркировку велосипеда в специализированных организациях.

9. Не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов.

10. Имеющийся велосипед зарегистрировать в Пинском ГОВД, позвонив по номеру «102», сообщив марку велосипеда, цвет рамы, номер рамы, Ф.И.О. и адрес места жительства, свои контактные телефоны.

Мы надеемся, что взрослые объяснят своим детям элементарные меры по сохранности их небольшого имущества, а также соблюдения правил дорожного движения.

Если же вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от действий злоумышленников немедленно сообщите об этом в милицию (102).

Отдел пофилактики Пинского ГОВД