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Как избежать кражи велосипеда?
14.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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С целью профилактики краж велосипедов граждан, Пинского ГОВД рекомендует владельцам велосипедов:
1. Сохранять документы о покупке велосипеда.
2. Переписать и хранить номера деталей, сфотографировать велосипед, для установления, в случае необходимости, его принадлежности.
3. Не передавать велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нём.
4. Не просить присмотреть за велосипедом посторонних лиц.
5. Не хранить велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.
6. Оставляя велосипед на улице, даже на непродолжительное время, пользоваться специальным блокирующим устройством.
7. При наличии камер видеонаблюдения, оставлять велосипед в поле их обзора.
8. Осуществить, по возможности, маркировку велосипеда в специализированных организациях.
9. Не приобретать велосипед у незнакомых лиц, при отсутствии документов.
10. Имеющийся велосипед зарегистрировать в Пинском ГОВД, позвонив по номеру «102», сообщив марку велосипеда, цвет рамы, номер рамы, Ф.И.О. и адрес места жительства, свои контактные телефоны.
Мы надеемся, что взрослые объяснят своим детям элементарные меры по сохранности их небольшого имущества, а также соблюдения правил дорожного движения.
Если же вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от действий злоумышленников немедленно сообщите об этом в милицию (102).
Отдел пофилактики Пинского ГОВД
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С целью профилактики краж велосипедов граждан, Пинского ГОВД рекомендует владельцам велосипедов: 1. Сохранять документы о покупке велосипеда. ...
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