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Ученые из пяти стран обсудят в Гродно роль университетов в опережающем развитии регионов

14.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Международная научная конференция «ТехноОБРАЗ’2019: Университет XXI века и его роль в опережающем развитии регионов» стартует сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
 
Научный форум соберет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы более 200 участников из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Польши.
 
«Они обсудят методологические, теоретические и научно-методические вопросы оптимального функционирования университета в XXI веке в разных государствах. Например, в рамках пленарного заседания его участники представят современные модели учреждений высшего образования Беларуси, Украины, Польши, Казахстана», — рассказали в пресс-службе вуза.
 
Кроме того, ученые рассмотрят проблемы конкурентоспособности специалистов и формы практико-ориентированной подготовки будущих педагогов, а также аспекты интернационализации в современном университете. Планируется, что на примере ГрГУ имени Янки Купалы будет представлена роль университетов в опережающем развитии регионов.
 
Доклады будут посвящены опыту и инновационным подходам в деятельности современного университета в области учебной, научной и воспитательной работы. Рассмотрят участники конференции и проблемы взаимодействия университетов в современном мире. Также внимание будет уделено вопросам действенного влияния университета на производственную, образовательную и другие сферы функционирования регионов и страны.
 
Во второй день конференции, 15 марта, будут организованы мастер-классы для участников. Кроме того, запланирована работа дискуссионных и инновационных площадок, пройдет круглый стол на тему «Инновации в педагогическом образовании в рамках реализации проекта «Университет 3.0». 
 
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Теги: Гродно
 
 
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Международная научная конференция «ТехноОБРАЗ’2019: Университет XXI века и его роль в опережающем развитии регионов» стартует сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы,...
 
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