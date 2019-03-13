Ученые из пяти стран обсудят в Гродно роль университетов в опережающем развитии регионов

Международная научная конференция «ТехноОБРАЗ’2019: Университет XXI века и его роль в опережающем развитии регионов» стартует сегодня в ГрГУ им. Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Научный форум соберет в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы более 200 участников из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Польши.

«Они обсудят методологические, теоретические и научно-методические вопросы оптимального функционирования университета в XXI веке в разных государствах. Например, в рамках пленарного заседания его участники представят современные модели учреждений высшего образования Беларуси, Украины, Польши, Казахстана», — рассказали в пресс-службе вуза.

Кроме того, ученые рассмотрят проблемы конкурентоспособности специалистов и формы практико-ориентированной подготовки будущих педагогов, а также аспекты интернационализации в современном университете. Планируется, что на примере ГрГУ имени Янки Купалы будет представлена роль университетов в опережающем развитии регионов.

Доклады будут посвящены опыту и инновационным подходам в деятельности современного университета в области учебной, научной и воспитательной работы. Рассмотрят участники конференции и проблемы взаимодействия университетов в современном мире. Также внимание будет уделено вопросам действенного влияния университета на производственную, образовательную и другие сферы функционирования регионов и страны. и инновационным подходам в деятельности современного университета в области учебной, научной и воспитательной работы. Рассмотрят участники конференции и проблемы взаимодействия университетов в современном мире. Также внимание будет уделено вопросам действенного влияния университета на производственную, образовательную и другие сферы функционирования регионов и страны.

Во второй день конференции, 15 марта, будут организованы мастер-классы для участников. Кроме того, запланирована работа дискуссионных и инновационных площадок, пройдет круглый стол на тему «Инновации в педагогическом образовании в рамках реализации проекта «Университет 3.0».

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