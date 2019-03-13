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В России впервые оценили запасы недров
14.03.2019 09:57 — Разное | Ежедневник
Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 трлн российских рублей, природного газа - в 11 трлн рублей.
Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно, пишет
Так стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн российских рублей, стоимость газа - 11,3 трлн рублей; коксующегося угля - почти 2 трлн рублей.
Кроме того, Минприроды оценило запасы: железной руды - в 808 млрд рублей, алмазов - в 505 млрд рублей, золота - в 480 млрд рублей.
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн рублей, или 60% ВВП за 2017 год.
В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило: запасы нефти - в 9,04 млрд т; газа - в 14,47 трлн куб. м, золота - в 1407 т, алмазов - в 375 млн метрических каратов.
Для сравнения, по данным британской BP (статистический ежегодник - 2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа - 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т.
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Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 трлн российских рублей, природного газа - в 11 трлн...
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