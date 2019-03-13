Интернет-сервисы - ценная помощь в шоппинге

С такими площадками очень легко подбирать оптимальные по всем параметрам предложения, ведь отпадает необходимость проводить самостоятельный мониторинг всего интересующего сегмента, заходя на многочисленные ресурсы. Достаточно заглянуть на один сайт, выбрать интересующий раздел и просмотреть в нем все актуальные позиции.

Такие сервисы, как LikeWear.by , отличаются интуитивно понятной навигацией, позволяют быстро составить представление о рынке, просмотреть понравившиеся товары. Например, если потребителя интересуют женские сумки, можно не только перейти в конкретную категорию, но и поработать там со специальными инструментами. Это могут быть фильтры и сортировщики. Первые позволяют задать такие характеристики, как бренд, магазин, цвет, стоимость, а вторые ориентированы на распределение каталога по степени новизны предложений, росту или убыванию их стоимости. Дополнительно может быть предусмотрена функция для отбора только тех товаров, которые идут со скидками. Также можно брать себе на вооружение поисковую строку: в данном случае обычно предоставляется возможность указывать непосредственно товары или популярные бренды. Любители распродаж могут сразу отправиться в специальный раздел.

На страницах сервиса можно увидеть только общую информацию о женских сумках или любой другой продукции, например, фотографии, бренды, цены. Для детального знакомства с товарами приходится перейти непосредственно на сайт продавца: этот процесс реализуется автоматически, покупателю остается лишь посмотреть описания, отзывы, условия доставки, оплаты, гарантии и многие другие важные для успешного шоппинга моменты.

Сервисы с доступом к предложениям многочисленных интернет-магазинов выполняют лишь осведомительную роль. Процессы покупок проходят вне их рамок. Для приобретения понравившегося товара следует переходить на сайты продавцов и уже там работать с корзинами, личными кабинетами. Если после заключения сделки у потребителя возникают какие-либо вопросы, например, связанные с возвратом или обменом изделий, он обращается напрямую к торговой точке, минуя агрегатор.