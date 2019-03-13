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Из Городка — в Китай

14.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Каждый человек ищет себя в этом мире. Не является исключением из этого правила и моя подруга Мария Евсеева (на снимке). Родившись в Городке и поработав некоторое время в Витебске, она переехала в Китай, где сейчас трудится барменом.

Выпускница СШ № 1 г. Городка 2014 г. перепробовала много разных видов деятельности: в том числе наносила татуировки, увлекалась печатью принтов на одежде. Но в какой-то момент она поняла, что стоять за стойкой — ее. Два года девушка занималась этим немудреным по мнению непосвященных людей, но непростым и увлекательным для настоящих профессионалов делом, в Витебске. Затем друг, работавший в Китае музыкантом, впечатленный этой страной и ее богатой культурой, предложил ей тоже туда переехать.

  — Близкие очень переживали, когда узнали о моих планах, — признается Маша. — И неудивительно, ведь это почти семь тысяч километров от дома. Но мне удалось убедить их, что это важный шаг в моей жизни и в карьере. О своем решении я не жалею. Китай — это совсем другой мир, и очень сложно рассказывать о нем людям, которые там не бывали.

  В первые дни пребывания в Китае Мария испытала настоящий «культурный шок». Проблемой оказалось даже поесть в незнакомой стране. Девушку впечатлил уличный фаст-фуд — сладкие сосиски, извивающиеся щупальца кальмаров. Сами китайцы, как она узнала позднее, дома практически не едят. Обедают и ужинают в кафе и ресторанах.

  С коллегами первые недели белоруска объяснялась «на пальцах», так как китайского языка не знала, спасал английский.

  Сейчас Маша живет в городе с населением в 15 миллионов человек. На улицах произрастает огромное количество кустарников, деревьев и цветов. Порой кажется, что город построен в лесу. Однако, воздух загрязнен выхлопами местных заводов и мануфактур. Порою толстый слой смога даже мешает увидеть солнце. Температура воздуха в декабре около +25 С. Потрясает отношение к иностранцам — с ними стремятся сфотографироваться, пожать руку, хотят угостить чем-нибудь из еды и напитков, постоянно интересуются, нужно ли что-нибудь и не голоден ли ты.

  — Мне было очень приятно, что даже на другом конце Земли знают про Беларусь, — отмечает Мария Евсеева. — В Китае говорят, какие у нас трудолюбивые и любящие работу люди. Здесь я имею возможности для изучения чего-то абсолютно непривычного и нового, а также шанс реализовать свой потенциал. Поездка дала мне понять, что наш мир необъятен и великолепен. 

  В тоже время городокчанка признается, что очень скучает по родителям, друзьям и… селедке под шубой.

Елизавета ЕЖГУРОВА, студентка ВГУ  им. П.М. Машерова.

Из Городка — в Китай

 
Теги: Витебск
 
 
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Каждый человек ищет себя в этом мире. Не является исключением из этого правила и моя подруга Мария Евсеева (на снимке). Родившись в Городке и поработав некоторое...
 
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