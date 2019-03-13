Viber выпустил бесплатную серию стикеров с изображением талисмана II Европейских игр

Одна из ведущих мировых компаний Viber по разработке приложений для свободного и безопасного общения в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» выпустила бесплатный стикерпак, посвященный крупнейшему мультиспортивному форуму Европы, который стартует в Минске ровно через 100 дней — 21 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.

Героем стикерпака стал лисенок Лесик — талисман II Европейских игр. В пакет включены 24 стикера, отражающие как спортивную составляющую: «Победа!», Do it!, так и национальные мотивы: «Ганаруся быць беларусам», «Гэта Беларусь, дзетка!».