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В УО «Средняя школа №31 г. Бреста» провели фестиваль «Здоровье – это здорово!»

14.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Для учащихся I «Б» интегрированного класса и II «Г» спецкласса, в которых обучаются ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата, прошла программа «Колокольчики здоровья».

Ребята VI «Б», VII «А», X «А» классов приняли участие в спортландии «Эстафета здоровья», подготовленной представителями Брестского областного молодёжного объединения «Инвалид и среда», при непосредственном участии учителей физического воспитания и членов отряда «Юный волонтёр» государственного учреждения образования "Средняя школа №31 г. Бреста. Скорость, ловкость и сноровку ребята продемонстрировали, участвуя в различных конкурсах и спортивных состязаниях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64299.php

В УО «Средняя школа №31 г. Бреста» провели фестиваль «Здоровье – это здорово!»

Учащиеся X «А», X «Б», XI «А» классов могли посоревноваться в мастерстве катания на велосипедах, участвуя в велоэстафете «Путь к здоровью», за что лучшие из них были награждены подарками изготовленными руками представителей Брестского областного молодёжного объединения «Инвалид и среда».

Ребята VIII «А», «В», IX «В», V «Б», «В» классов посетили детскую выставку «Шаги к здоровью», где имели возможность принять участие в интеллектуальных викторинах и спортивных конкурсах, проявить свои вокальные способности и просто пообщаться с интересными людьми. Все участники были награждены именными грамотами за активное участие в работе выставки.

 
Теги: Брест
 
 
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  В государственном учреждении образования «Средняя школа №31 г. Бреста» 13 марта 2019 года прошёл фестиваль «Здоровье – это здорово!» при участии представителей...
 
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