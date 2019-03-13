Мини-ярмарку вакансий для рабочих-дорожников проведут в Барановичах

В Барановичах сегодня пройдет мини-ярмарка вакансий по рабочим специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела трудоустройства управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ирина Лис.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64297.php

Читать полностью в источнике с фото:





Инициатором проведения мероприятия стало Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома. В связи с увеличением объемов работ и нехваткой специалистов столичное предприятие решило поискать кадры в крупном промышленном центре Брестчины. В частности, организации требуются дорожные рабочие, плотники-бетонщики, монтажники наружных трубопроводов, мостовщики, монтажники строительных конструкций, изолировщики по гидроизоляции 3-5-го разрядов, а также слесари по ремонту дорожной техники и тракторов.

Для участия в ярмарке приглашаются безработные и незанятые граждане, желающие трудоустроиться. Претендентам на вакансии рабочих мест обещают достойную заработную плату. Мероприятие пройдет с 11.00 до 13.00 в фойе управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома по ул. Грибоедова, 12.

"В прошлом году представители этого предприятия уже проводили у нас похожую ярмарку и результатом остались довольны. Надеемся, что будет он и в этот раз. Во всяком случае, отклик на анонсирование мероприятия есть: люди звонят, интересуются. Главное, чтобы совпали требования нанимателя с возможностями потенциальных работников", - отметила Ирина Лис.

По ее словам, ярмарки вакансий планируется проводить не реже, чем раз в квартал. Впрочем, по инициативе работодателей таких мероприятий может быть и больше. Так, в прошлом году в Барановичах было проведено 8 ярмарок вакансий с приглашением специалистов кадровых служб предприятий легкой промышленности, строительной отрасли, лесопереработки, учреждений здравоохранения.

На 1 марта в Барановичах насчитывалось 1069 вакансий, в том числе 647 - по рабочим специальностям. На эту дату в качестве безработных было зарегистрировано 376 человек. Уровень безработицы в городе составлял 0,5% к экономически активному населению.