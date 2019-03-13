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БГК имени Мешкова 9-матчевой победной серией завершил регулярный сезон SEHA-лиги
14.03.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Гандболисты БГК имени Мешкова в заключительном матче регулярного чемпионата SEHA-лиги выиграли 13 марта в Нашице у хорватского «Нексе». Это 9-я подряд победа брестчан.
Фото: bgk-meshkova.com
«Нексе» (Хорватия) — БГК им. Мешкова (Беларусь) — 26:29 (17:17).
«Нексе»: Лелич, Цар; Лебан, Этер, Зрнич (3), Мрденович, Бувинич (3), Греганич (2), Вида (1), Лончар (4), Чуич (2), Лаврич, Томич (3), Квастек (2), Яганяц (5), Вазаб (1).
БГК им. Мешкова: Мацкевич, Корсак; Будейко (3), Ященко (5), Бочко (2), Юринок (2), Пилюк, Мочалов, Дорофеев, Сельвесюк (5/2), Джукич (9/4), Куран (3).
Лучшим снайпером в рядах БГК стал Дарко Джукич — 9 мячей.
Мешковцы, досрочно обеспечившие себе путевку в Брест примет «финал четырех» SEHA-лиги">«финал четырех», который пройдет 2−3 апреля в Бресте, сравнялись по числу набранных очков с хорватскими командами «Загреб» и «Нексе», но пропустили их вперед в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям. По разнице мячей выше в «закрутке» трех команд оказался «Загреб» (+2), далее идут «Нексе» (0) и БГК (-2).
Победителем регулярного сезона стал македонский «Вардар».
Фото: bgk-meshkova.com
Полуфинальные пары решающей стадии выглядят следующим образом:
2 апреля. Брест. Дворец спорта «Виктория» им. А. П. Мешкова.
«Загреб» (Хорватия) — «Нексе» (Хорватия).
«Вардар» (Македония) — БГК им. Мешкова (Беларусь).
3 апреля победители полуфиналов сразятся за золото, проигравшие оспорят бронзу.
Спортивный праздник станет отличным подарком к 1000-летию Бреста.
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Гандболисты БГК имени Мешкова в заключительном матче регулярного чемпионата SEHA-лиги выиграли 13 марта в Нашице у хорватского «Нексе». Это 9-я подряд победа...
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