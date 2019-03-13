Для быстрой доставки: «горячий» Ford Transit Custom Sport получил более мощный дизель

«Разогретыми» псевдоспортивными легковушками сегодня никого не удивишь, но изощрению маркетологов нет предела. В 2017 году приставка Sport появилась и в обозначении коммерческого фургона Ford Transit Custom, а теперь подоспел и его модернизированный вариант.





Главное новшество у спортивного, так сказать, фургона скрывается под капотом — это самый мощный в гамме двухлитровый турбодизель семейства EcoBlue, развивающий 185 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента. Покупатели могут выбирать между 6-ступенчатыми коробками — «механикой» или «автоматом».





Паспортный расход у нового дизеля — 6,9 л на 100 км, а на каждый пройденный километр он выбрасывает в атмосферу до 151 г углекислого газа. Динамических характеристик «подогретого» фургона фордовцы не раскрывают.





В списке оснащения Transit Custom Sport появился фирменный комплекс FordPass Connect, включающий в том числе и точку доступа Wi-Fi на 10 устройств. На борту есть также адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, система слежения за дорожной разметкой и мониторинг «слепых» зон. Из внешних примет «горячего» Transit Custom — оригинальная окраска кузова с декоративными полосами, расширители колесных арок и легкосплавные 17- или 18-дюймовые колесные диски. Европейские продажи модернизированного фургона начнутся этим летом.





Кроме того, в гамме спортивных «транзитов» кроме Custom Sport и также продававшегося до этого Courier Sport появился третий представитель — Connect Sport, доступный с 1,5-литровым турбодизелем EcoBlue мощностью 120 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой «механикой» и со средним расходом 5 л на 100 км.