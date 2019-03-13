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Олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей
Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес подозревается в сдаче двух парных матчей на «Челленджерах» в 2008 году. Об этом в рамках уголовного расследования в Испании сообщил его партнер на тех турнирах Марк Форнелл-Местрес, арестованный осенью.
Форнелл-Местрес, напомним, подозревается в руководстве преступной ячейкой, которая совместно с армянской мафией организовывала договорные матчи.
По его словам, они с Лопесом проиграли два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью-2008, один из них – Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, в 2011-м пожизненно отстраненному от тенниса за коррупцию.
Кроме Лопеса, Форнелл-Местрес назвал еще ряд игроков, замешанных в договорных матчах.
36-летний Лопес, напомним, обладатель 14 парных титулов уровня тура, первый из которых в 2009-м выиграл с Рафаэлем Надалем.
В 2012-м он с соотечественником Марселем Гранольерсом выиграл итоговый турнир ATP, в 2016-м с Фелисиано Лопесом – «Ролан Гаррос», а с Надалем – Олимпиаду в Рио. В начале 2013-го был №3 в рейтинге ATP, в прошлом году с Лопесом победил в Барселоне и дошел до финала US Open.
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Олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес подозревается в сдаче двух парных матчей на «Челленджерах» в 2008 году. Об этом в рамках уголовного расследования в Испании...
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