Олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей

Форнелл-Местрес, напомним, подозревается в руководстве преступной ячейкой, которая совместно с армянской мафией организовывала договорные матчи.





По его словам, они с Лопесом проиграли два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью-2008, один из них – Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, в 2011-м пожизненно отстраненному от тенниса за коррупцию.





Кроме Лопеса, Форнелл-Местрес назвал еще ряд игроков, замешанных в договорных матчах.





36-летний Лопес, напомним, обладатель 14 парных титулов уровня тура, первый из которых в 2009-м выиграл с Рафаэлем Надалем.









В 2012-м он с соотечественником Марселем Гранольерсом выиграл итоговый турнир ATP, в 2016-м с Фелисиано Лопесом – «Ролан Гаррос», а с Надалем – Олимпиаду в Рио. В начале 2013-го был №3 в рейтинге ATP, в прошлом году с Лопесом победил в Барселоне и дошел до финала US Open.