﻿ "Форту Трампа" в Польше быть! Но не завтра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Форту Трампа" в Польше быть! Но не завтра

14.03.2019 10:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
США и Польша приблизились к созданию американской военной базы «Форт Трамп» на территории западной соседки Беларуси.

Появление постоянной военной базы США в Польше, получившей неофициальное название «Форт Трамп», стало на шаг ближе к реальности.

Переговоры о создании базы «идут прямо на этой неделе», заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер, выступая в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.

Заявление Уилбарджер совпало по времени со встречей заместителя министра обороны по политическим вопросам Джона Руда с его польским коллегой, на которой, по словам представителей Пентагона, обсуждались детали «великодушного предложения» со стороны Польши, как охарактеризовал его Руд.

Варшава предложила выделить по меньшей мере 2 миллиарда долларов на размещение постоянных американских сил и средств в Польше, которая является членом НАТО, в целях сдерживания возможной агрессии со стороны России.

НАТО расширило присутствие у российских границ, чтобы успокоить восточных членов блока, что Россия расценила, как угрозу своей безопасности.

«Мы выступили с очень серьезным, как нам кажется, предложением и прямо на этой неделе прорабатываем некоторые технические детали, – сказала Уилбарджер. – Мы надеемся, что результатом сегодняшней встречи станет очень прочное основание для дальнейшей работы».


Она добавила, что на выработку любого соглашения по базе уйдет от шести месяцев до года.

По словам главы Европейского командования вооруженных сил США генерала Кертиса Скапаротти, планирование расходов на базу начнется не ранее чем через два-три года.

Отвечая на вопрос о возможности перехода от ротации американских сил в Польше к постоянному контингенту, Скапаротти заявил законодателям, что его «совершенно устраивают те крупные силы, которые находятся на ротационной основе», но постоянная база будет «полезной».

Переговоры с Польшей о создании базы проходят на фоне сообщений о том, что администрация Трампа изучает план, предполагающий, что такие богатые страны, как Германия, Япония и Южная Корея, должны оплачивать полную стоимость содержания американских войск на своей территории, плюс еще 50 процентов за то, что США обеспечивают их защиту.

Уилбарджер заявила, что идея «затраты плюс 50 процентов» не обсуждалась с европейскими союзниками.

«Насколько я понимаю, эта риторика исходит из контактов с Тихоокеанским регионом, таких разговоров в моем портфолио нет совсем», – сказала она.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США и Польша приблизились к созданию американской военной базы «Форт Трамп» на территории западной соседки Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты назвали лучший бюджетный смартфон 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика