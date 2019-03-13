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Белорусы бросились покупать валюту. Что-то чувствуют или лишние деньги появились?

14.03.2019 10:00 — Разное | Партизан  
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Рост доходов населения Беларуси привел к увеличению спроса с его стороны на иностранную валюту в феврале 2019 года до 612,7 млн. долларов: на 69,4 млн. долларов по сравнению с февралем 2018 года.

Впрочем, по сравнению с январем 2019 года объем покупки валюты населением снизился на 64,8 млн. долларов. В прошлом году снижение было намного значительнее (почти в 2 раза).

В наибольшей степени в феврале текущего года по сравнению с январем сократился спрос на наличную валюту: на 54,1 млн. долларов — до 427,1 млн. долларов. 

Это минимальное значение данного параметра с февраля прошлого года. В то же время, объем приобретения физическими лицами безналичной валюты уменьшился по сравнению с январем всего на 10,7 млн. долларов — до 185,6 млн. долларов. Это минимальное значение с июля прошлого года.

Продажа валюты населением РБ в феврале текущего года снизилась по сравнению с январем на 14,8 млн. долларов — до 668,6 млн. долларов. Это минимальное значение с апреля 2017 года. По сравнению с февралем 2018 года текущего года предложение валюты снизилось на 6,6 млн. долларов. То есть, за год ситуация изменилась незначительно.

При этом предложение наличной валюты со стороны физических лиц в феврале текущего года по сравнению с январем этого же года снизилось на 15,1 млн. долларов — до 547,8 млн. долларов. Это минимальное значение данного параметра с февраля 2017 года. А вот предложение безналичной валюты даже немного выросло: на 0,37 млн. долларов (до 120,8 млн. долларов).


Таким образом, в целом покупка валюты населением в феврале текущего года по сравнению с январем снизилась в большей степени, чем продажа, и в результате объем чистой продажи валюты населением вырос до 55,9 млн. долларов с 5,8 млн. долларов в январе.

В то же время чистая продажа оказалась намного ниже, чем в феврале 2018 года, когда она равнялась 127,4 млн. долларов.

В целом за январь—февраль население реализовало валюты банкам всего на 61,7 млн. долларов против 164,5 млн. долларов за аналогичный период прошлого года. То есть, поставки валюты со стороны физических лиц на внутренний рынок сократились чуть ли не в 3 раза.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рост доходов населения Беларуси привел к увеличению спроса с его стороны на иностранную валюту в феврале 2019 года до 612,7 млн. долларов: на 69,4 млн. долларов по...
 
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