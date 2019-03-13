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Заключенный в наручниках угнал полицейское авто и взял заложницу

14.03.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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В США заключенный дважды за неделю сбежал от правоохранителей, взял в заложницы женщину и угнал полицейский автомобиль, пока сотрудники полиции пытались его поймать. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает ABC News.


Фото: abcnews.go.com

Трэвис Ли Дэвис дважды за неделю сбежал от полиции в двух штатах


30-летний Трэвис Ли Дэвис сбежал из тюрьмы в округе Петтис, штат Миссури, в субботу вечером,

Полиция задержала его на стоянке в Оклахоме за 350 миль от места побега.

Пока полицейские допрашивали женщину, которую заключенный якобы взял в заложницы, Дэвис, закованный в наручники за спиной, проскользнул на сидение водителя в полицейском фургоне и угнал машину.

"Сотрудники полиции стояли возле машины и допрашивали предполагаемую жертву, которая утверждала, что Дэвис похитил ее под дулом пистолета, когда подозреваемый угнал полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия", сообщает полицейское управление.

По данным полиции, Дэвис проехал на машине примерно две мили, прежде чем врезаться в дерево и скрылся пешком. В полиции подозревают, что дальше он сел в поезд.

На данный момент его местонахождение неизвестно, пишет korrespondent.net

Полиция исследовала местность с собаками, но беглеца пока так и не нашла.

Дэвиса обвиняют в похищении человека, угрозе жизни ребенка, домашнем насилии, сопротивлении аресту и нарушении условно-досрочного освобождения.

Ранее сообщалось, что в Украинеза год сбежало 28 заключенных. Из 28 случаев побега 20 совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации.

Напомним, на Закарпатье преступник сбежал от конвоиров через туалет поезда.

 
 
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В США заключенный дважды за неделю сбежал от правоохранителей, взял в заложницы женщину и угнал полицейский автомобиль, пока сотрудники полиции пытались его...
 
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