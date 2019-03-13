Заключенный в наручниках угнал полицейское авто и взял заложницу





Фото: abcnews.go.com Трэвис Ли Дэвис дважды за неделю сбежал от полиции в двух штатах





30-летний Трэвис Ли Дэвис сбежал из тюрьмы в округе Петтис, штат Миссури, в субботу вечером,





Полиция задержала его на стоянке в Оклахоме за 350 миль от места побега.





Пока полицейские допрашивали женщину, которую заключенный якобы взял в заложницы, Дэвис, закованный в наручники за спиной, проскользнул на сидение водителя в полицейском фургоне и угнал машину.





"Сотрудники полиции стояли возле машины и допрашивали предполагаемую жертву, которая утверждала, что Дэвис похитил ее под дулом пистолета, когда подозреваемый угнал полицейский автомобиль и скрылся с места происшествия", сообщает полицейское управление.





По данным полиции, Дэвис проехал на машине примерно две мили, прежде чем врезаться в дерево и скрылся пешком. В полиции подозревают, что дальше он сел в поезд.





пишет korrespondent.net На данный момент его местонахождение неизвестно,korrespondent.net





Полиция исследовала местность с собаками, но беглеца пока так и не нашла.





Дэвиса обвиняют в похищении человека, угрозе жизни ребенка, домашнем насилии, сопротивлении аресту и нарушении условно-досрочного освобождения.





Ранее сообщалось, что в Украинеза год сбежало 28 заключенных. Из 28 случаев побега 20 совершено осужденными, отбывавшими наказание в участках социальной реабилитации.





Напомним, на Закарпатье преступник сбежал от конвоиров через туалет поезда.