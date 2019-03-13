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"Возраст старости" у белорусов наступает на пять лет раньше среднемирового

14.03.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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"Возраст старости" у белорусов наступает на пять лет раньше среднемирового

фото: doctorpiter.ru

Старческие болезни развиваются у наших граждан уже к 60 годам, тогда как среднемировой «возраст старения» - 65 лет.

Об этом говорится в сравнительном исследовании скорости старения жителей 195 стран, опубликованном в научном журнале The Lancet, на который ссылается Lenta.ru.

Авторы работы — пять ученых из США, Испании и Норвегии — проанализировали данные с 1990 по 2017 год и установили, что среднемировой «возраст старения» — 65 лет. Обычно к этому времени у человека накапливается несколько из 92 болезней, которые считаются старческими. Среди них инсульт, мерцательная аритмия, ишемия, эндокардит, миокардит и еще восемь заболеваний сердечно-сосудистой системы, 35 видов онкологий, болезни Паркинсона и Альцгеймера, катаракта и глаукома, ухудшение слуха и прочее.

Согласно выводам исследования, в зависимости от страны проживания старение у людей может начинаться значительно раньше или позже установленных 65 лет. Например, в Папуа — Новая Гвинея, которая заняла последнее, 195-е место в рейтинге старения жителей, «старость» приходит в 45 лет. В Афганистане (192 место) она начинается в 51 год, в Вануату (193) — в 52.

В Украине старческие болезни начинают развиваться примерно в 57 лет, в Беларуси и Грузии — в 60. Россия заняла 160-ю позицию с ее 59 годами. На этом же уровне - Казахстан, Индия, Болгария, Буркина Фасо, Бурундия, Гамбия, Демократической республика Конго, Фиджи и Филиппины.

В Армении «возраст старения» составил 64 года, в Эстонии — 66, на Кубе — почти 67, в Иране — 69, Мексике и Словении — 70, Финляндии — 72. Позднее всех старческие болезни проявляются у жителей Швейцарии, Франции, Японии, Сингапура — в 76.

Авторы исследования отметили, что за последние 27 лет в мире возрастные болезни меньше обременяют жизнь людей, также снизилась смертность от них.

 
 
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Старческие болезни развиваются у наших граждан уже к 60 годам, тогда как среднемировой «возраст старения» - 65 лет.
 
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