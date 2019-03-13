ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

14.03.2019 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
www.globallookpress.com

Такая информация размещена на сайте корпорации, сообщает БЕЛТА.

"Boeing по-прежнему полностью уверен в безопасности 737 MAX. Тем не менее после консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и авиационным руководством, клиентами по всему миру, Boeing решил рекомендовать FAA временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета", - говорится в сообщении.

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX Поколение MAX под угрозой. Чем пугает летчиков новый «Боинг»?

Корпорация выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в трагических авариях. "Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в партнерстве со следователями, развернуть меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения подобных ситуаций", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. После второй авиакатастрофы многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала временную приостановку полетов всего флота самолетов 737 MAX.
 
Новости дня
Новости разные
 
Viber выпустил бесплатную серию стикеров с изображением талисмана II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика