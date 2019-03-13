Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX

Такая информация размещена на сайте корпорации, сообщает БЕЛТА.

"Boeing по-прежнему полностью уверен в безопасности 737 MAX. Тем не менее после консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и авиационным руководством, клиентами по всему миру, Boeing решил рекомендовать FAA временную приостановку полетов всего глобального флота 737 MAX, состоящего из 371 самолета", - говорится в сообщении.

Корпорация выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в трагических авариях. "Мы делаем все возможное, чтобы понять причину несчастных случаев в партнерстве со следователями, развернуть меры по повышению безопасности и помочь избежать повторения подобных ситуаций", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. После второй авиакатастрофы многие зарубежные страны и авиакомпании приостановили полеты Boeing 737 серии MAX.