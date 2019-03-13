Олимпийский чемпион по теннису подозревается в сдаче матчей

Олимпийский чемпион Рио-2016 в парном разряде Марк Лопес подозревается в сдаче двух парных матчей на «Челленджерах» в 2008 году. Об этом в рамках уголовного расследования в Испании рассказал его партнер на тех турнирах Марк Форнелл-Местрес, арестованный осенью, сообщает Sports.ru со ссылкой на El Confidencial .



Марк Лопес и Рафаэль Надаль после победы в финале Олимпиады в Рио-2016. Фото: Reuters

Форнелл-Местрес подозревается в руководстве преступной ячейкой, которая совместно с армянской мафией организовывала договорные матчи. По его словам, они с Лопесом проиграли два матча на последовательных «Челленджерах» в Италии и Испании осенью-2008, один из них — Душану Каролю и Даниэлю Келлереру, в 2011-м пожизненно отстраненному от тенниса за коррупцию.

Кроме Лопеса, Форнелл-Местрес назвал еще ряд игроков, замешанных в договорных матчах.

36-летний Лопес — обладатель 14 парных титулов уровня тура, первый из которых в 2009-м выиграл с Рафаэлем Надалем. В 2012-м он с соотечественником Марселем Гранольерсом выиграл итоговый турнир ATP, в 2016-м с Фелисиано Лопесом — «Ролан Гаррос», а с Надалем — Олимпиаду в Рио. В начале 2013-го был № 3 в парном рейтинге ATP, в прошлом году с Фелисиано Лопесом победил в Барселоне и дошел до финала US Open.