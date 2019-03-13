Эксперт раскрыл новые подробности о некогда секретной советской самоходке «Изделие 327»

Самоходная пушка «Изделие 327» могла использоваться как истребитель танков и была вооружена лучше, чем пошедшая в серию САУ «Мста-С», утверждает российский эксперт в области бронетехники Алексей Хлопотов.



Фото: wikipedia/Уральский завод транспортного машиностроения — Журнал «Арсенал. Военно-промышленное обозрение».

Впервые о существовании этой самоходной пушки стало известно лишь в 2004 году из публикации в газете «Красная Звезда». Сейчас она находится в музее ПО «Уралтрансмаш», и доступ к ней по-прежнему ограничен.

«Изделие 327» разрабатывалось параллельно будущей САУ 2С19 «Мста-С». Во время научно-исследовательской работы по созданию перспективных самоходных орудий с высокой практической скорострельностью был изготовлен единственный опытный образец.



Фото: gurkhan.blogspot.com

В распоряжении эксперта оказался чертеж самоходной пушки. Судя по нему, шасси «Изделия 327» имело более совершенную ходовую часть, заимствованную от танка Т-80.

Самоходка получилась ниже САУ «Мста-С»: 3350 мм против 3200 мм. «Изделие 327» стреляло дальше (30,5 км против 24,7 км) и быстрее (13 выстрелов против восьми) 2С19 «Мста-С».

Еще на чертеже видна 30-мм автоматическая пушка 2А72, которой нет на стальном макете. Наверняка, она была предназначена для самообороны.

В то же время «Изделие 327» испытывало ряд проблем: отдача при стрельбе создавала значительную раскачку, не удалось добиться четкой работы механизма подачи снарядов.



САУ 2С19М2 «Мста-С» Фото: wikipedia/Vitaly V. Kuzmin

Большинство проблем касались упрощенного макета, при создании которого в первую очередь решались вопросы отработки автомата заряжания, который в итоге был бы доведен до должного уровня.

Судя по чертежу, шасси «Изделия 327» было уже практически аналогичным САУ «Мста-С», где вопрос с раскачкой был решен.