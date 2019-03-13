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Литовский премьер не видит оснований для "перезагрузки" отношений с Россией

14.03.2019 10:38 — Разное | Интерфакс  
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Литве следует ответственно относиться к своим национальным и экономическим интересам, но это не повод для "перезагрузки" отношений с Россией, считает баллотирующийся в президенты премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

"Есть ли основания для какой-то "перезагрузки" отношений? Пока я (их) точно не вижу. Мяч на стороне России. И если соседнее государство хочет и настроено улучшать отношения или иметь конструктивные, хотя и минимальные отношения, с той стороны должен быть какой-то позитивный сигнал. Пока этого нет", - сказал С.Сквярнялис в среду Литовскому телевидению (LRT).

Премьер подчеркнул, что никогда не говорил о стратегическом партнерстве с Россией, особенно "пока у нас такая ситуация с уважением к международному праву".

"Об этом нет даже речи. Мы говорим о защите и охране интересов своего государства. И даже элементарные вещи, когда их нужно решать - если говорят, что все у нас тут хорошо, то это неправда. Давайте посмотрим, как государства Евросоюза (ЕС), на каком уровне сотрудничают и общаются - они вполне четко отстаивают свои интересы, от экономического до национального интереса. Мы тоже должны это делать", - сказал С.Сквярнялис.

В январе 2018 года премьер выступил с идеей возобновления деятельности межправительственной комиссии Литвы и России, которая не работает уже несколько дет. По его словам, двусторонний диалог можно было бы распространить на вопросы торговых связей, энергетики, перевозок, сельского хозяйства, транспорта, ситуации с учителями литовского языка в Калининградской области.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после замечаний премьера тогда сказал, что "в настоящее время нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне".

Последний раз комиссия во главе с министрами провела заседание в Литве в октябре 2011 года.

 
 
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Литве следует ответственно относиться к своим национальным и экономическим интересам, но это не повод для "перезагрузки" отношений с Россией, считает...
 
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