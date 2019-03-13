﻿ Эксперты назвали лучший бюджетный смартфон 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты назвали лучший бюджетный смартфон 2019 года

14.03.2019 10:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты Gizmodo изучили бюджетные смартфоны 2019 модельного года и назвали тот, который считают самым выгодным для покупки.

Эксперты назвали лучший бюджетный смартфон 2019 года
Лучшим вариантом по версии издания, исходя из соотношения цены и качества, стал Motorola MotoG6. Примерно за 250 долларов покупатель получает 3 Гб оперативной памяти, что вполне достойный показатель для бюджетного телефона. Объем постоянной памяти небольшой - всего 32 Гб, его придется расширять карточкой SD (поддерживаются карточки объемом до 256 Гб).

Телефон работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 450, поддерживает две симкарты, 5,7-дюймовый экран имеет разрешение матрицы 1080х2160 пикселей. Батарея - несъемная, на 3 тысячи мАч. Также среди достоинств модели - классический разъем для проводных наушников 3,5 мм и 8-мегапиксельная селфи-камера (при том, что основная имеет скромные 12 Мп).

Среди недостатков, компромиссов, с которыми придется мириться, так как это все же бюджетная модель, эксперты выделили не самый привлекательный дизайн смартфона, скользкую заднюю крышку и способность экрана быстро заляпываться отпечатками пальцев, неудобные клавиши управления, невысокое качество фотографий и отсутствие поддержки NFC

"В 2012 году гаджет стоимостью в две сотни долларов был практически непригодным для использования. Но сейчас? Хорошие дисплеи и шустрые процессоры дешевеют - и недорогие смартфоны с годами становятся все привлекательнее для покупки", - отметили авторы исследования.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты Gizmodo изучили бюджетные смартфоны 2019 модельного года и назвали тот, который считают самым выгодным для покупки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодые оперные солисты дебютируют в «Летучем Голландце» 14 марта в Большом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика