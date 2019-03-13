Эксперты назвали лучший бюджетный смартфон 2019 года

Эксперты Gizmodo изучили бюджетные смартфоны 2019 модельного года и назвали тот, который считают самым выгодным для покупки.



Лучшим вариантом по версии издания, исходя из соотношения цены и качества, стал Motorola MotoG6. Примерно за 250 долларов покупатель получает 3 Гб оперативной памяти, что вполне достойный показатель для бюджетного телефона. Объем постоянной памяти небольшой - всего 32 Гб, его придется расширять карточкой SD (поддерживаются карточки объемом до 256 Гб).

Телефон работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 450, поддерживает две симкарты, 5,7-дюймовый экран имеет разрешение матрицы 1080х2160 пикселей. Батарея - несъемная, на 3 тысячи мАч. Также среди достоинств модели - классический разъем для проводных наушников 3,5 мм и 8-мегапиксельная селфи-камера (при том, что основная имеет скромные 12 Мп).

Среди недостатков, компромиссов, с которыми придется мириться, так как это все же бюджетная модель, эксперты выделили не самый привлекательный дизайн смартфона, скользкую заднюю крышку и способность экрана быстро заляпываться отпечатками пальцев, неудобные клавиши управления, невысокое качество фотографий и отсутствие поддержки NFC

"В 2012 году гаджет стоимостью в две сотни долларов был практически непригодным для использования. Но сейчас? Хорошие дисплеи и шустрые процессоры дешевеют - и недорогие смартфоны с годами становятся все привлекательнее для покупки", - отметили авторы исследования.