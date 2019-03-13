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Полёты Boeing 737 МАХ приостановлены по всему миру
Новости мира. После консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США, Национальным советом по безопасности на транспорте и авиационным руководством корпорация Boeing рекомендовала временно отказаться от использования всего флота этих моделей, который насчитывает более 370 лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В компании утверждают, что для выяснения причин крушения эфиопского и индонезийского самолетов делается все возможное.
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Новости мира. После консультации с Федеральным управлением гражданской авиации США, Национальным советом по безопасности на транспорте и авиационным...
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