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Пропавших в Минске девочек 6 и 7 лет нашёл водитель такси

14.03.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Минске пропали две маленькие девочки. Детей нашли за пару часов.  

Как сообщает ПСО «Ангел», о пропаже 6-летней Риты и 7-летней Арины стало известно около восьми вечера. Немедленно было назначено место сбора добровольцев.  

Пропавших в Минске девочек 6 и 7 лет нашёл водитель такси
Фото: vk.com/angel_search  

Примерно два часа к указанному месту приезжали люди и подключались к поиску. Всего участвовало более 150 человек.  

Пропавших в Минске девочек 6 и 7 лет нашёл водитель такси
Фото: vk.com/angel_search  

Через какое-то время девочек заметил таксист. Водитель догадался, что это их разыскивают. На этом поиск завершился.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Минске пропали две маленькие девочки. Детей нашли за пару часов.   Как сообщает ПСО «Ангел», о пропаже 6-летней Риты и 7-летней...
 
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