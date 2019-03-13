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Пропавших в Минске девочек 6 и 7 лет нашёл водитель такси
Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Минске пропали две маленькие девочки. Детей нашли за пару часов.
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Примерно два часа к указанному месту приезжали люди и подключались к поиску. Всего участвовало более 150 человек.
Через какое-то время девочек заметил таксист. Водитель догадался, что это их разыскивают. На этом поиск завершился.
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Новости Беларуси. Вечером 13 марта в Минске пропали две маленькие девочки. Детей нашли за пару часов. Как сообщает ПСО «Ангел», о пропаже 6-летней Риты и 7-летней...
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