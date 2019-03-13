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Подростки открыли стрельбу в бразильской школе: 8 человек погибли, 17 ранены
Новости Бразилии. Среди жертв – дети от 12 до 17 лет, а также сотрудники образовательного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два подростка в черных масках вошли в здание школы и открыли стрельбу, после чего покончили жизнь самоубийством. При них обнаружен чемодан с проволокой, лук и стрелы, а также коктейли Молотова. Мотивы молодых людей пока неизвестны.
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Новости Бразилии. Среди жертв – дети от 12 до 17 лет, а также сотрудники образовательного учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два подростка в...
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