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На месте обрушения школы в Нигерии продолжается спасательная операция
Новости Нигерии. На месте обрушения школы в Нигерии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13 марта во время занятий в крупнейшем городе страны Лагосе рухнуло здание образовательного учреждения (подробнее
На месте трагедии все еще работают бригады спасателей, ведутся разборы завалов. Причины случившегося выясняются.
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Новости Нигерии. На месте обрушения школы в Нигерии продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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