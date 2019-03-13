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Молодые оперные солисты дебютируют в «Летучем Голландце» 14 марта в Большом
Новости Беларуси. В Большом делают ставку на молодежь. За тем, как зажигаются новые белорусские звезды оперы и балета, зрители смогут наблюдать уже 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вечером на сцене театра состоится дебют молодых оперных солистов в мистическом спектакле Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Марта Данусевич исполнит партию Сенты, а Виктор Менделев – партию Эрика. Поддерживать коллег будут известные артисты: Станислав Трифонов, Василий Ковальчук, Наталья Акинина.
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Новости Беларуси. В Большом делают ставку на молодежь. За тем, как зажигаются новые белорусские звезды оперы и балета, зрители смогут наблюдать уже 14 марта,...
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