Утром в Минске сгорел микроавтобус

Утром на столичной улице Брикета загорелся микроавтобус. Об этом сообщили в МГУ МЧС.



Фото: МГУ МЧС

Инцидент произошел 14 марта. Сообщении о загорании микроавтобуса Iveco поступило спасателям в 04.20. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, транспортное средство горело открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 04.38.

В результате пожара в Iveco 2010 года выпуска повреждены кабина и моторный отсек.



Фото: МГУ МЧС

Предполагаемая причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.