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Утром в Минске сгорел микроавтобус
Утром на столичной улице Брикета загорелся микроавтобус. Об этом
Инцидент произошел 14 марта. Сообщении о загорании микроавтобуса Iveco поступило спасателям в 04.20. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, транспортное средство горело открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 04.38.
В результате пожара в Iveco 2010 года выпуска повреждены кабина и моторный отсек.
Предполагаемая причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.
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Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.
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