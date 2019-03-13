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Утром в Минске сгорел микроавтобус

14.03.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
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Утром на столичной улице Брикета загорелся микроавтобус. Об этом сообщили в МГУ МЧС.


Фото: МГУ МЧС

Инцидент произошел 14 марта. Сообщении о загорании микроавтобуса Iveco поступило спасателям в 04.20. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, транспортное средство горело открытым пламенем. Спасатели ликвидировали возгорание в 04.38.

В результате пожара в Iveco 2010 года выпуска повреждены кабина и моторный отсек.


Фото: МГУ МЧС

Предполагаемая причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Предполагаемая причина происшествия - короткое замыкание электропроводки.
 
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