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Белорусы третий месяц наращивают вклады в валюте. До этого почти полтора года проедали депозиты
Белорусы в феврале увеличили вклады — как рублевые, так и валютные. Депозиты в валюте растут третий месяц подряд, а рублевые вклады показывают рост пятый месяц. Об этом
Вклады в валюте за февраль выросли на 5,5 миллиона долларов — до 6 миллиардов 151,7 миллиона долларов. Напомним, за январь депозиты в валюте увеличились на 48,3 миллиона долларов, а в декабре
Рублевые вклады на начало марта составили 4 миллиарда 167,1 миллиона рублей. Эта сумма на 64,3 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. За январь валютные депозиты выросли на 92 миллиона рублей,
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Депозиты в валюте растут третий месяц подряд, а рублевые вклады показывают рост пятый месяц подряд.
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