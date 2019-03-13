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Виктория Азаренко вошла в число самых популярных спортсменок в 2019 году
14.03.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты
mubadalasvc /
Минчанка заняла 15-е место. Первая строка в топ-листе у другой представительницы большого тенниса Серены Уильямс. На второй позиции россиянка Мария Шарапова, а на третьей - Саня Мирза из Индии.
Рейтинг составлялся на основании трех показателей: статистики запросов в Google, доходе и числе подписчиков в аккаунтах спортсменок в социальных сетях.
Виктория Азаренко также приглашена принять участие в ежегодном профессиональном командном теннисном турнире World TeamTennis. Белоруска сыграет за команду Orange County Breakers. Турнир пройдет с 14 по 31 июля.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вошла в число самых популярных спортсменок в 2019 году по версии американского телеканала ESPN.
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