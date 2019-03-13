Беларуска Ольга Станевская поделилась своим негодованием в Facebook. В своем аккаунте она рассказала, как ее муж Артем Шульга получил штраф в ГАИ в декабре прошлого года. Но, решив оплатить его спустя три месяца, беларусы узнали: сумма заметно выросла – в пять раз. Возможно, с системой произошли изменения. Далее – история Ольги.



«Может быть, кто-то не в курсе новых внедрений в системе стегания нас, «памяркоўных» граждан синеокой, так вот суть.



Вчера вечером у Артема нечаянно вывалился откуда-то протокол ГАИ со штрафом в 12,25 рубля, где он не пристегнулся ремнем в декабре прошлого года. Я сразу решила на месте его оплатить, и немного о***ла [удивилась], увидев уже сумму к оплате – 61,25 рубля. То есть сумма штрафа с декабря по март увеличилась ровно в пять раз. И меня просто вот восхищает эта система и как она над нами издевается.



Когда мне прислали штраф за провоз сигарет через границу, то письмо пришло уже от судебных приставов, без предварительных уведомлений, с оплатой приставам 10% от суммы штрафа. То есть, если удвоение штрафа не предусматривается, то надо бежать и платить незамедлительно. А если он удваивается, то никто вас и трогать не будет – можете не платить, рассчитаетесь потом машиной.



Мне кажется это очень логичным подходом, будем откровенны – «счетчик» называется, если кому напомнить прошлые удалые времена. Круг замкнулся, б**дь, ребята.



А то, что я сказала Артему, и с каким лицом – опустим, но он сразу же пошел в темноте в машину искать еще один штраф за прошлую неделю, чтобы я кого-то не убила от таких законов. И еще очень интересно: а почему в 5 раз, если прошло три полных месяца? Как бы ни хотелось опять ругаться матом с утра».



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси штраф за не пристегнутый ремень вырос в пять раз. За три месяца Беларуска Ольга Станевская поделилась своим негодованием в Facebook. В своем аккаунте она рассказала, как ее муж Артем Шульга получил штраф в ГАИ в декабре прошлого...