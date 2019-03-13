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Посмотрите на украшения, которые имитируют ваши морщины
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Израильская художница и ювелир Ноа Зильберман создала проект «Wrinkles». Она изготовила серию золотых украшений, которые имитируют ее собственные морщины.
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Израильская художница и ювелир Ноа Зильберман создала проект «Wrinkles». Она изготовила серию золотых украшений, которые имитируют ее собственные морщины. В...
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