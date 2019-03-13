Израильская художница и ювелир Ноа Зильберман создала проект «Wrinkles». Она изготовила серию золотых украшений, которые имитируют ее собственные морщины.







В настоящее время художников все чаще интересуют процессы и практики нормализации человеческого тела. Ноа Зильберман не осталась в стороне. Present Simple пишет : в своем проекте «Wrinkles» израильтянка сделала акцент на возрастных особенностях своего лица, шеи и груди – чтобы перестать с ними бороться.





Как считает сама Зильберман, морщины – не то, что нужно скрывать. Она сравнивает «линии времени» с астрологической картой, личной и особенной для каждого человека. К сожалению, украшения носят исключительно демонстрационный характер: они не продаются и их невозможно носить.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посмотрите на украшения, которые имитируют ваши морщины Израильская художница и ювелир Ноа Зильберман создала проект «Wrinkles». Она изготовила серию золотых украшений, которые имитируют ее собственные морщины. В...