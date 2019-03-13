31 эпизод. Предпринимательница из Слуцка обманула фермеров на 305 тысяч рублей

По данным следствия, 46-летняя ранее неоднократно судимая жительница Слуцка, которая была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и являлась директором частной фирмы, договаривалась с руководителями фермерских хозяйств и различных коммерческих структур о продаже с условием отсрочки платежа зерновых культур, мясной продукции и иных товаров.

Затем она реализовывала полученную продукцию, но в дальнейшем не рассчитывалась с поставщиками под различными предлогами.

Также она, с целью сокрытия крайне неблагополучного финансового положения своей фирмы и имеющихся многочисленных долгов, подделывала бухгалтерские документы.

По уголовному делу собрана доказательственная база по 31 эпизоду противоправных действий, в результате которых обманутыми стали 23 юридических и 7 физических лиц. Ущерб составил 305 тысяч рублей.

В ходе расследования обеспечено возмещение причиненного ущерба на общую сумму 45 тысяч рублей. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Следственный комитет