В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику





ОГАИ Слуцкого РОВД и другие службы проводят рейды по проверке сельскохозяйственных организаций. Их в районе 19. Сотрудники проверяют наличие государственного техосмотра и получение допуска к участию в дорожном движении при выезде на линию, во время работы, а также по возвращению в гараж, сообщает пресс-служба УВД.

Так, с начала 2019 года отделом ГАИ Слуцкого района выдано 12 предписаний руководителям сельскохозяйственных организаций. За эксплуатацию неисправного транспорта некоторые водители (механизаторы) и инженерно-технические работники привлечены к административной ответственности.

— Внимание Госавтоинспекции также направлено на контроль за оборудованием и обозначением самоходной, прицепной и навесной техники световыми приборами, светоотражающими элементами. При необходимости подобные недостатки устраняются на месте, — добавил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.









В ГАИ просят водителей сообщать о не обозначенной сельскохозяйственной технике, прицепном и навесном оборудовании на дорогах общего пользования в тёмное время суток по телефону 102.







