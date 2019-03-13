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В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

14.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

ОГАИ Слуцкого РОВД и другие службы проводят рейды по проверке сельскохозяйственных организаций. Их в районе 19. Сотрудники проверяют наличие государственного техосмотра и получение допуска к участию в дорожном движении при выезде на линию, во время работы, а также по возвращению в гараж, сообщает пресс-служба УВД.

Так, с начала 2019 года отделом ГАИ Слуцкого района выдано 12 предписаний руководителям сельскохозяйственных организаций. За эксплуатацию неисправного транспорта некоторые водители (механизаторы) и инженерно-технические работники привлечены к административной ответственности.

— Внимание Госавтоинспекции также направлено на контроль за оборудованием и обозначением самоходной, прицепной и навесной техники световыми приборами, светоотражающими элементами. При необходимости подобные недостатки устраняются на месте, — добавил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарёв.

В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

В ГАИ просят водителей сообщать о не обозначенной сельскохозяйственной технике, прицепном и навесном оборудовании на дорогах общего пользования в тёмное время суток по телефону 102.

В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

В преддверии посевной ГАИ Слуцка проверяет сельскохозяйственную технику

 

 
 
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С начала года отделом ГАИ Слуцкого района выдано 12 предписаний руководителям сельскохозяйственных организаций. За эксплуатацию неисправного транспорта...
 
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