«Прямые телефонные линии»

16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском обл­исполкоме проводит

«прямую телефонную линию» заместитель председателя облисполкома

Андрей Михайлович Кунцевич.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

_________________________

16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»

с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Татьяна Ивановна Белявская.

Телефон: 79-1-62.