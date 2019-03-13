«Прямые телефонные линии»

16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 в Могилевском облисполкоме проводит
«прямую телефонную линию» заместитель председателя облисполкома
Андрей Михайлович Кунцевич.
Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.
Телефон: (8-0222) 50-18-69.
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16 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию»
с жителями района проведет заместитель председателя райисполкома Татьяна Ивановна Белявская.
Телефон: 79-1-62.